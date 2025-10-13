La firma de moda que ocupará el antiguo local del Valencia CF en la plaza del Ayuntamiento Se espera que la tienda pueda abrir sus puertas antes de Navidad

Sara Bonillo Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 01:23 Comenta Compartir

El Valencia CF cerró en septiembre de 2024 la Megastore que tenía en la Plaza del Ayuntamiento para trasladarse a la Calle Colón número 50, a la espera de construir una mayor en el Nou Mestalla cuando esté construido. El Valencia CF tomó esta decisión, entre otras cosas, porque el lugar donde estaba ubicada anteriormente la tienda es uno de los más caros de la ciudad.

Un espacio que próximamente ocupará la firma de moda estadounidense Urban Outfitters, conocida por su estilo urbano, alternativo y juvenil. En total, la nueva tienda contará con 359 metros cuadrados de superficie en la planta baja y otros 428 metros cuadrados en un primer piso, además de contar con un gran sótano con 359 metros cuadrados, según informan desde Valencia Plaza.

Por el momento, el espacio se encuentra en obras. Sin embargo, la intención es que el nuevo establecimiento pueda abrir sus puertas antes de Navidad, dado que esta es la época de mayor consumo del año, lo que permitirá a la firma maximizar las ventas y el crecimiento desde el inicio.

Urban Outfitters es famosa por su moda y accesorios para jóvenes adultos, que mezclan un estilo urbano y contemporáneo con influencias vintage. Fundada en 1970 en Filadelfia, la marca evolucionó desde una pequeña tienda de artículos vintage y kitsch hasta convertirse en una corporación global de moda y estilo de vida.

Su éxito se basa en una estrategia de marketing enfocada en jóvenes adultos con un estilo bohemio-chic, y una estética distintiva que combina la moda callejera con elementos retro.