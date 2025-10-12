La reina Letizia sorprende con un vestido de tweed verde en el desfile de las Fuerzas Armadas La monarca lo ha combinado con unos pendientes de esmeraldas

Sara Bonillo Valencia Domingo, 12 de octubre 2025, 11:27 | Actualizado 12:03h.

Había gran expectación en torno a la plaza de Plaza de Neptuno, donde llegaban don Felipe y doña Letizia, acto seguido de la princesa Leonor y la infanta Sofía, para presidir el desfile del 12 de octubre.

Hacía cuatro años que no veíamos a todos los miembros de la familia real juntos en este día tan emblemático. El año pasado, la infanta Sofía no pudo acudir al desfile, ya que se encontraba cursando sus estudios de Bachillerato en Gales.

La solemnidad de este acto, que comienza con el homenaje a la Bandera Nacional, llega cada año acompañada por el interés sobre el look que elegirá la reina Letizia. Considerada una de las mujeres más elegantes, la reina no puede evitar que sus looks generen mucha curiosidad.

Este año, la reina ha apostado por un elegantísimo vestido de tweed en un vibrante color verde, al que le ha puesto un discreto cinturón negro, unos salones color negro de Massimo Dutti, un bolso de Carolina Herrera en el mismo tono y unos pendientes de esmeraldas.

Estos últimos son un modelo que la firma Tous le regaló en 2022, con motivo de su 50 cumpleaños. Se pueden lucir de dos formas: la doble, como ha lucido en esta ocasión para el Día de la Hispanidad, y la sencilla, como le vimos en 2023 en el almuerzo con el presidente de Guatemala. No faltaba, en el apartado de joyas, su querido anillo de Coreterno.

El diseño, de líneas limpias y entalladas, cuenta con manga tres cuartos y una falda midi que roza la pantorrilla. En cuanto al peinado, Letizia se ha decantado por dejar su melena suelta con unas discretas ondas.

Por su parte, la infanta Sofía, ha escogido un vestido negro con estampado de lunares blancos de Carolina Herrera, de manga semitransparente, combinado con una capa negra larga de paño. De escote en 'V', destaca por el cinturón de terciopelo que acentúa su cintura.

Lo ha combinado con unas bailarinas negras con pulsera y tacón dorado bajo. El pelo, suelto con raya al medio y ondas suaves, y un maquillaje discreto y natural.

