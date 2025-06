Las cinco tendencias que llegan con el verano y que necesitas en tu armario

Tras la noche de San Juan y la noche más corta del año, entra el verano, con sus días largos, sus cielos despejados, y el ... calor apretando. Seguro que no queda nadie que no hiciera, allá por mayo, el cambio de armario, pero urge una renovación para adaptarse tanto al clima como a lo que se ha visto en las pasarelas. El primero, porque el calor se siente cada vez con más intensidad y constancia, consecuencia del cambio climático, y vestir bien en verano significa vestir con inteligencia. Las tendencias este año apuestan precisamente por la comodidad sin renunciar al carácter, y se adaptan tejidos, cortes y siluetas para sobrevivir al sol con estilo.

Una de las grandes sorpresas del verano, tal y como contaba en sus redes sociales la estilista valenciana Elena Regadera, son las bermudas. Se llevan largas, con un aire pulido y urbano, combinadas con blusas ligeras o blazers desestructurados para un look que permite equilibrar elegancia y formalidad.

Pantalón fluido

Ampliar Pantalón palazzo y túnica a juego de Trucco, a la venta en El Corte Inglés. TRUCCO

Otra de las tendencias ya venía apuntando maneras la pasada temporada, pero este año el pantalón palazzo es fluido y se combina con túnicas, una respuesta sofisticada a los días de calor extremo, y que permite lucir con estilo, frescura, movimiento y un punto de exotismo que recuerda a los mercados de Marrakech.

Vestidos de flores

Ampliar Vestido de flores 'cut-out' de Zara. ZARA

La tercera tendencia es un clásico de cada verano: los vestidos de flores, y de todos los estampados posibles: grandes, pequeños, románticos, evocadores... En el mercado hay infinidades de posibilidades que permiten adaptarse al gusto de cada una.

Sandalias boho chic

Ampliar Sandalias boho chic con abalorios de Gioseppo. GIOSEPPO

Las sandalias boho chic son el complemento perfecto para completar el estilo casual que define el verano. Cuerdas, abalorios, cuentas, flecos, siempre con tejidos naturales para cualquier momento del día, desde una comida playera o un festival de música.

Vestido de crochet

Ampliar Sorellas propone este diseño en tejido de punto. SORELLAS THE BRAND

Y finalmente, el vestido de crochet, que ha dejado atrás su aire nostálgico para convertirse en un imprescindible de la temporada. Artesanal y sensual a partes iguales, se adapta al cuerpo como una segunda piel, dejando entrever la silueta sin caer en lo evidente.

Estas tendencias no son sólo dictados de la moda, sino que se convierten en respuestas creativas a un entorno que cambia. La elección de prendas holgadas, transpirables, de tejidos naturales, no es sólo una cuestión de estética, sino que se ha convertido en una necesidad. En un nuevo escenario climático, saber vestirse para el calor es un arte, y la moda llega para ofrecer no sólo belleza, sino soluciones.