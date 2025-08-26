Miguel Bosé, sobre los incendios en España: «Cobardes y psicópatas» El cantante ha compartido este mensaje en su perfil de Instagram acompañado de unas imágenes desgarradoras del fuego

A. Pedroche Martes, 26 de agosto 2025, 00:44 Comenta Compartir

Este mes de agosto ha estado marcado por las altas temperaturas y, sobre todo, por los incendios que han asolado a gran parte del país en las últimas semanas. Casi medio millón de hectáreas de terreno ya han sido arrasadas. Además en algunas zonas de Galicia y Castilla y León todavía luchan contra el avance de varios fuegos activos. Dentro de este contexto, varias figuras públicas han querido mandar ánimo a los afectados mediante las redes sociales. También ha habido quien ha querido señalar a los responsables y hacer una reflexión acerca de lo que está sucediendo.

El último ha sido el cantante Miguel Bosé, conocido por sus polémicas opiniones; especialmente desde su negacionismo respecto al coronavirus. «No sé por dónde empezar. No encuentro palabras que estén a la altura de poder aliviar, reconfortar y traer paz y sosiego a tantas miles de personas que lo han perdido todo en todos y cada uno de los incendios que han asolado y siguen asolando nuestro país, España», ha comenzado diciendo Bosé.

El artista ha sentenciado que «sabemos bien quienes son los criminales responsables, lo sabemos muy bien». «Son los de siempre. Los mismos cobardes y psicópatas que han abandonado a la gente en medio de danas, apagones, volcanes, violencia callejera, y que sólo saben machacar al ciudadano, humillándole, creándole pobreza y robándoselo todo», ha afirmado.

Asimismo, el músico ha asegurado que «llevar ante la justicia a todos los responsables de tanta miseria, sufrimiento y abandono es la prioridad que tenemos que exigirle a quienes estén dispuestos a recuperar nuestro país, a devolverle su identidad y su grandeza». «Con aquellos que trabajen para un proyecto de país que dignifique a todos, con ellos tenemos que estar. Esto no puede seguir así ni un día más. A dios le pido que todo este dolor nos haga inquebrantables. sólo así…», ha rematado Bosé.

Temas

Miguel Bose