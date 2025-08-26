Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Bosé en una imagen de archivo. EFE

Miguel Bosé, sobre los incendios en España: «Cobardes y psicópatas»

El cantante ha compartido este mensaje en su perfil de Instagram acompañado de unas imágenes desgarradoras del fuego

A. Pedroche

Martes, 26 de agosto 2025, 00:44

Este mes de agosto ha estado marcado por las altas temperaturas y, sobre todo, por los incendios que han asolado a gran parte del país en las últimas semanas. Casi medio millón de hectáreas de terreno ya han sido arrasadas. Además en algunas zonas de Galicia y Castilla y León todavía luchan contra el avance de varios fuegos activos. Dentro de este contexto, varias figuras públicas han querido mandar ánimo a los afectados mediante las redes sociales. También ha habido quien ha querido señalar a los responsables y hacer una reflexión acerca de lo que está sucediendo.

El último ha sido el cantante Miguel Bosé, conocido por sus polémicas opiniones; especialmente desde su negacionismo respecto al coronavirus. «No sé por dónde empezar. No encuentro palabras que estén a la altura de poder aliviar, reconfortar y traer paz y sosiego a tantas miles de personas que lo han perdido todo en todos y cada uno de los incendios que han asolado y siguen asolando nuestro país, España», ha comenzado diciendo Bosé.

El artista ha sentenciado que «sabemos bien quienes son los criminales responsables, lo sabemos muy bien». «Son los de siempre. Los mismos cobardes y psicópatas que han abandonado a la gente en medio de danas, apagones, volcanes, violencia callejera, y que sólo saben machacar al ciudadano, humillándole, creándole pobreza y robándoselo todo», ha afirmado.

Asimismo, el músico ha asegurado que «llevar ante la justicia a todos los responsables de tanta miseria, sufrimiento y abandono es la prioridad que tenemos que exigirle a quienes estén dispuestos a recuperar nuestro país, a devolverle su identidad y su grandeza». «Con aquellos que trabajen para un proyecto de país que dignifique a todos, con ellos tenemos que estar. Esto no puede seguir así ni un día más. A dios le pido que todo este dolor nos haga inquebrantables. sólo así…», ha rematado Bosé.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  4. 4 Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  5. 5 El corte de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
  6. 6

    La familia del hombre abatido a tiros cree que confundió a los policías de paisano con delincuentes
  7. 7 El superordenador dictamina qué tres equipos descenderán: así quedarían Valencia CF y Levante UD
  8. 8 Hallan muerto con golpes en el cráneo a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Ribarroja
  9. 9

    Quiénes son los Royo, una de las últimas familias de la industria textil valenciana
  10. 10 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Miguel Bosé, sobre los incendios en España: «Cobardes y psicópatas»

Miguel Bosé, sobre los incendios en España: «Cobardes y psicópatas»