El mejor verano de mi vida

El verano 2025 comienza mañana. Muchas películas discurren en días veraniegos: 'Un verano con Mónica' (Bergman, 1953), 'Atrapa a un ladrón' (Hitchcock, 1955), 'Locuras de verano' (Lean, 1955)... Seis cinéfilos valencianos evocan momentos inolvidables vividos durante la estación más calurosa del año. Sus recuerdos son como semillas de futuros guiones.

Ángeles López Artiga (compositora). «La felicidad completa no existe; solo nos viene dada en pequeñas porciones que nos aportan otras personas o algún logro inmaterial. Yo disfruto de una familia magnífica, de buenas amistades y de música que me han regalado un archipiélago de felices veranos. El más intensamente feliz fue el del año 1964. Me casé en el mes de junio.»

Javier Pitarch (médico). «Mi primer viaje a París. Hace ya, seguro, cientos de años. Aparte de la belleza de la ciudad, la sensación de verme rodeado de pequeños cines (en el Quartier Latín), con tentadoras películas, jóvenes y viejas, me trastornó. Disfruté en presente y futuro de casi todas las ofertas. No recuerdo sí viajaba solo o con amigos, tal era mi confusa situación emocional.»

Aurora Valero (pintora). «El verano de 1962, tras recibir mi pensión a Roma, me dirigí a esa maravillosa ciudad. Había conocido en Valencia al pintor romano Franco Nonnis, al que admiraba y quería por igual. Estuve viviendo en su estudio, con una amiga. Allí conocí a otros personajes del universo del arte, críticos, músicos como Franco Evangellisti, arquitectos como Angelo Giogia... ¡y Roma! Un mundo maravilloso. Cuando me pierdo, vuelvo con el corazón a aquel verano. A mi regreso comencé mi primera serie personal pictórica. Hay otros veranos, pero este me dio entrada a un mundo desconocido para mí ... Yo tenía 22 años.»

Ana García Pan (pintora). «Uno de mis veranos más felices fue el que pasé en Lisboa, año 1990, con mi hijo y sus amigos. La vista de Lisboa abarca edificios de colores pastel en la ciudad antigua, el Estuario del Tajo y el puente colgante '25 de abril'. Esta fecha nos recuerda la Revolución de los Claveles en 1974. Llevada a cabo por militares, devolvió la democracia y la libertad al pueblo portugués. Lisboa ofrece una rica variedad de arquitectura, desde estilos históricos, como el manuelino, hasta ejemplos modernos y contemporáneos.»

Cristina Monfort (Jefa de servicio de coordinación cultural y Oficina del Mecenazgo). «Cuando murió mi abuelo dejamos de ir a Cádiz para pasar el verano en El Perelló. De repente me vi separada de mi familia y de un agua tan clara y fría que no te la puedes creer y en la que mi padre me enseñó a nadar. Esa experiencia ligó, inexorablemente, mi destino al agua. Mi mejor verano fue el del 2010. Mi marido nos llevó a Cádiz. Ese verano supuso 'la vuelta'. No he sido más feliz en mi vida.»

Antonio José Rodríguez Sellés (músico): «El verano no es la época que más me guste y menos en el País Valenciano: en la Costa hace bochorno y en el interior, un calor brutal. En las vacaciones de mi niñez me iba a Benilloba. Allí aprendí a comunicarme en valenciano. Después hice el viaje de fin de estudios en Mallorca. En ese viaje pude relacionarme con chicas de mi edad: el resto os lo podéis imaginar. Sigo prefiriendo la Primavera, el Otoño e incluso el Invierno, porque he vivido en sitios muy fríos como Polonia, Alemania, el norte de Italia... ¿Mi mejor verano? El que acabé la 'mili' y me fui a conocer Europa. De ese viaje aún no he vuelto.»