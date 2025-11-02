Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva del sábado reparte 200.000 euros entre cuatro acertantes
La periodista, en Ámsterdam. AMC Networks

Verónica Zumalacárregui, periodista

Vermú de domingo
«Tengo el mejor trabajo del mundo, pero no es para todos»

Viajera empedernida, en 'Me voy a comer el mundo' ha recorrido más de 75 países descubriendo sus sabores más típicos

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

Periodista vocacional, tras años de hacer de todo dentro de la profesión, desde boletines de noticias hasta programas de actualidad, Verónica Zumalacárregui consiguió aunar su ... trabajo con la gastronomía y los viajes, sus otras dos grandes aficiones. El resultado de esa combinación es 'Me voy a comer el mundo', el espacio de Canal Cocina (AMC Networks) en el que viaja de punta a punta del planeta y que hoy estrena el programa dedicado a Ámsterdam. Disfrutona, carismática y risueña, a Zumalacárregui solo se le tuerce la sonrisa ante la cámara cuando tiene que comerse algo tan repulsivo como una cucaracha: «A veces digo que no lo voy a probar pero, al final, me pueden la responsabilidad y la curiosidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana sale del hospital
  2. 2 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  3. 3

    Los errores de Mazón
  4. 4

    Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó
  5. 5

    El olvido de la tumba del hombre que trajo el tenis a la Comunitat
  6. 6

    Mazón se recluye en Alicante mientras el PP pone en sus manos la decisión de dimitir
  7. 7

    El viaje sin fin del transporte valenciano en busca de más de 2.000 chóferes
  8. 8

    El nuevo anfitrión en Valencia convierte la inauguración de su local en un exitazo
  9. 9

    El SOS de los panteones históricos del cementerio de Valencia
  10. 10

    Ábalos, en las listas de 2023: la orden de Sánchez que el PSPV acató

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «Tengo el mejor trabajo del mundo, pero no es para todos»

«Tengo el mejor trabajo del mundo, pero no es para todos»