Los mayores expertos del mundo en longevidad viajan a España para compartir las recetas para llegar a supercentenario El congreso de la SEMAL reúne a un centenar de profesionales que tratará desde la medicina antienvejecimiento hasta las últimas innovaciones en estética médica

Nacho Ortega Valencia Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:46 Comenta Compartir

España se va a convertir la primera semana de octubre en el epicentro del vivir más y mejor. Un centenar de expertos en longevidad procedentes de todo el mundo se reúnen entre los días 2 y 4 de octubre en Madrid para participar en el XXIII Congreso Internacional de Medicina Antienvejecimiento y Estética Médica, que incluirá sesiones, debate y conferencias que tratarán sobre diferentes temas de interés.

Uno de los ejes centrales del congreso, organizado por la SEMAL (Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad) es el relacionado con la 'Medicina Antienvejecimiento y Longevidad', que abarca temas como la medicina hiperbárica en longevidad, estrategias en regeneración neuronal, terapias ómicas antienvejecimiento y regenerativas, rejuvenecimiento biológico, la industria de la longevidad, extensión de la vida o los secretos de los supercentenarios. En este apartado intervendrá la doctora estadounidense Natalie Coles, que ofrecerá la conferencia «Los secretos de los supercentenarios: Maria Branyas y más».

Supercentenarios

Los «supercentenarios» son personas que alcanzan y superan los 110 años de edad. Longevidad extrema. Estudiar a estos individuos es fundamental para comprender los mecanismos biológicos, genéticos, ambientales y de estilo de vida que les permiten vivir excepcionalmente, y en la ponencia se revelarán algunos de los «secretos» que están detrás de esta longevidad, lo que podría ofrecer valiosos conocimientos para la medicina antienvejecimiento y la extensión de la vida saludable.

Al entender los factores comunes o únicos entre los supercentenarios, los investigadores y médicos podrían identificar nuevas dianas terapéuticas, hábitos de vida, o marcadores biológicos que contribuyan a un envejecimiento más lento y saludable para la población general. Este tipo de investigación puede inspirar nuevas estrategias en medicina regenerativa, terapias ómicas y medicina de precisión que se discuten también en el congreso.

El secreto de Maria Branyas

La charla analizará el caso de Maria Branyas, la mujer que vivió 117 años y 5 meses, lo que hizo que fuera hasta el momento de su muerte, en agosto de 2024, la persona más anciana del mundo y la octava más longeva de la historia. Branyas nació el 4 de marzo de 1907 en San Francisco, Estados Unidos, casi un año después del gran terremoto de 1906 que devastó la ciudad, y era hija de padre pamplonés y madre catalana, que decidieron irse a empezar una nueva vida en Estados Unidos, donde Maria vivió sus primeros 8 años.

Fue mujer, madre, enfermera, sobrevivió a la gripe de 1918, de la que enfermó, a la guerra civil española y, recientemente, a la COVID-19 en 2020, de la que también enfermó. Atribuía su longevidad al «orden, la tranquilidad, la buena conexión con la familia y los amigos, el contacto con la naturaleza, la estabilidad emocional, la falta de preocupaciones y arrepentimientos, mantener una actitud positiva y alejarse de la gente tóxica» aunque también destacaba la importancia de «tener suerte y buena genética».

Puedes consultar el programa íntegro:

En el congreso de SEMAL se hablará también de la Medicina Regenerativa y se presentarán «Nuevas Tendencias de la Medicina Regenerativa», así como tratamientos con exosomas y otros bioestimuladores. Se aborda la precisión transformadora en medicina regenerativa para enfermedades intratables y la reversión del envejecimiento, enfoques bioregenerativos para enfermedades autoinmunes, intestino y ojos, y el uso de exosomas como novedades y comunicadores celulares en medicina estética.

Las temáticas que se tratarán abordan avances disruptivos, nuevas tecnologías, conceptos fundamentales de la longevidad y temas con un impacto directo en la práctica clínica y la calidad de vida. Estas son algunas:

1. Medicina antienvejecimiento y longevidad. Las ponencias «El Premio Más Grande de la Humanidad: Rejuvenecimiento Biológico en 2030» por José Luis Cordeiro y el «First Case of Biological Rejuvenation: Eyes in Mice, Monkeys and Man» por Michael Ringel son particularmente llamativas por su naturaleza vanguardista y su potencial para cambiar el paradigma del envejecimiento.

• La participación de figuras como Aubrey de Grey (PhD) con «Life Extension: From Mice to Humans» y Steve Horvath (PhD) con «Biological Clocks and Epigenetic Age» es de enorme relevancia, ya que son líderes mundiales en la investigación de la longevidad y los relojes epigenéticos.

• La Conferencia Magistral sobre «Modulación de Relojes Biológicos y Reparación del ADN: Hacia una Nueva Biología del Envejecimiento» por el Prof. Arturo Fernández Cruz subraya la importancia de este campo como la base para entender y potencialmente revertir el envejecimiento.

• Temas como las «Nuevas características del envejecimiento» (Hallmarks of Aging) y las «Moléculas Emergentes para la Extensión de la Vida» son cruciales para los profesionales que buscan estar a la vanguardia de la ciencia de la longevidad.

• La «Medicina Regenerativa de Precisión para Enfermedades Intratables y Reversión del Envejecimiento» por el Prof. Mike Chan también resalta el potencial transformador de estas terapias.

2. Medicina regenerativa con exosomas y bioestimuladores:

• Los exosomas son presentados como «novedades en medicina regenerativa» y «comunicadores celulares», con debates sobre si son «marketing o verdadera revolución». Este campo está en la frontera de la ciencia y ofrece un gran potencial terapéutico, generando mucho interés por sus aplicaciones en medicina estética y antienvejecimiento.

• Las «Terapias celulares regenerativas e inmunoterapia personalizada» también son muy significativas por su enfoque innovador y a medida.

3. Hormonas en Antienvejecimiento y Estética, con Implicaciones en Salud y Cáncer:

• El abordaje de la «Suplementación de Hormonas Bioidénticas con Testosterona en Mujeres: Riesgos y Beneficios» es un tema de gran interés y controversia en la práctica clínica.

• Las ponencias sobre «Estrógenos Tóxicos: Cáncer de Mama y Próstata» y el «Neuro Envejecimiento Drástico Hormono Dependiente en la Mujer» son vitales por sus implicaciones en la prevención de enfermedades graves y la salud femenina.

• La «Longevidad y salud sexual» y cómo «las hormonas potencian la estética ginecológica» ofrecen una perspectiva integral del bienestar.

4. Innovaciones en estética médica (facial, corporal y ginecoestética) y nuevas tecnologías:

• La discusión sobre la «Nueva molécula de cannabis medicinal para tratar la pérdida de peso y la obesidad» es altamente novedosa y podría cambiar los enfoques terapéuticos para una condición prevalente.

• Los avances en «Láser qué hay de nuevo en 2025» y el «Láser de picosegundos en el rejuvenecimiento facial» son atractivos para los profesionales que buscan las herramientas más modernas y eficaces.

• El «rejuvenecimiento facial en personas con tratamientos anti GLP1 (cara Ozempic)» es una respuesta directa a las tendencias actuales en tratamientos farmacológicos para la pérdida de peso y sus efectos estéticos secundarios.

• Los «Nuevos peelings para su uso en medicina estética regenerativa» y las técnicas en ginecoestética como la labioplastia «perfecta» o los bioestimuladores vulvo-vaginales reflejan la evolución y diversificación de la estética médica.

5. Inteligencia Artificial (IA) en la práctica clínica diaria:

• La inclusión de la «IA en la práctica clínica diaria» es de suma importancia, ya que la IA está transformando rápidamente todos los sectores de la medicina, ofreciendo herramientas para un diagnóstico más preciso y una gestión más eficiente de los pacientes.

6. Complicaciones y casos especiales en medicina estética:

• Las sesiones «Complicaciones diversas en medicina estética» y la «Necrosis nasal post rinomodelación realizada por personal no médico» pueden tener un interés crítico para garantizar la seguridad del paciente y la excelencia profesional.