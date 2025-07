Con mayonesa y 30 segundos al microondas: Así es «la mejor tortilla de la historia» que prepara el chef José Andrés

Marta Palacios Valencia Lunes, 7 de julio 2025, 00:40 Comenta Compartir

El chef José Andrés ha sido invitado al podcast del cómico Joe Rogan, donde ha presentado su último libro 'Change the recipe: because you can´t build a better world without breaking some eggs' (Cambia la receta: porque no puedes construir un mundo mejor sin romper algunos huevos), en el que transmite la idea de que la comida puede ayudarnos a ser más felices.

Y ha sido allí, entre pregunta y pregunta, donde el asturiano ha compartido varias historias relacionadas con su familia y la comida. En concreto, el chef ha compartido con el presentador y todos los oyentes del podcast una sorprendente receta de tortilla que, según él mismo ha explicado, lleva mayonesa y se cocina en tan sólo 30-40 segundos al microondas. Sin sartén.

«La mejor tortilla de la historia de la humanidad», como él mismo ha descrito, nació durante la pandemia, una época en la que se dedicó a cocinar en familia mientras «bailábamos y hacíamos un plato al ritmo de una canción cada día sobre las 7-8 de la tarde», y le surgió la idea un día en el que sus hijas le pidieron que les cocinara algo en muy pocos minutos.

Así se prepara

José Andrés ha explicado, paso a paso, cómo es la sencilla receta para poder elaborar este plato: «Mezclo un huevo con una cucharada de mayonesa. Se bate. Pongo un poco de grasa, aceite o mantequilla, sólo un poco, en un recipiente. Pongo la mezcla del huevo y la mayonesa en él y lo pongo al microondas por 30 o 40 segundos», indica.

«Está buenísima, esponjosita. La emulsión de la mayonesa con el huevo es como poner mucho aire dentro del mismo huevo. ¡Dios mío!, pruébalo», le ha pedido al cómico. Por último, el chef ha recomendado tomarla con caviar, champiñones, salmón ahumado o espinacas.

Temas

Recetas