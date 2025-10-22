Lourdes Álvarez, madre de once hijos, enseña a vivir «con amor y sentido» en 'Solo Somos 13'

Suplementos Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:14 Compartir

Lourdes Álvarez no es solo madre de once hijos. Es una mujer que ha convertido su experiencia vital en inspiración para muchas otras personas que buscan vivir con más calma, sentido y amor. En este nuevo episodio cargado de emociones, Lourdes abre las puertas de su corazón…

Acompañada de su característico humor y cercanía, Lourdes comparte mientras cocina un guiso casero —de esos que huelen a domingo y a casa de la abuela— cómo nació Solo Somos 13, un proyecto con alma que pone a la familia en el centro. Habla del valor de criar, de amar con inteligencia, de educar con el ejemplo y de lo importante que es querer querer.

«Los hijos no se tienen, se reciben», afirma en un momento del episodio. Y es que cada frase suya está empapada de vida real, de momentos vividos y de una fe sencilla que se transmite sin imponer.

Entre carcajadas, anécdotas navideñas que podrían pasar a la historia y reflexiones que emocionan, Lourdes nos recuerda que no hace falta tener una familia numerosa para sentirse identificado. Basta con amar lo que se tiene, con abrir espacio para el otro y con celebrar —como ella hace— que la vida, en sus pequeñas cosas, siempre merece la pena.

El capítulo está grabado en una cocina equipada con lo último en tecnología Siemens, demostrando que tradición y modernidad pueden ir de la mano cuando lo que se cocina es algo más que comida: es vida compartida.

