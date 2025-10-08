Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lorenzo Remohí, marido de Marta Lozano, revela su experiencia como padre primerizo

Muestra su lado más íntimo en una nueva entrevisa del canal de cocina de Milar

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:57

El canal de YouTube de Milar continúa fusionando cocina y estilo de vida en su nueva serie de contenidos. En esta ocasión, el invitado es Lorenzo Remohí, odontólogo, emprendedor, y creador de contenido muy vinculado al mundo de las redes sociales. Junto al chef anfitrión, preparan un plato ligero y saludable: lubina al vapor con cítricos, cocinada en un horno de vapor Siemens que demuestra todo su potencial tecnológico.

Mientras el pescado se cocina, el episodio se transforma en una conversación íntima y reveladora donde Lorenzo comparte su experiencia como padre primerizo, empresario multifacético y fundador de proyectos como Glowfilter (cosmética), consultoría en marketing estratégico y UGC Villas, una innovadora propuesta para creadores de contenido.

A través de la receta, el público descubre funcionalidades únicas de los productos Siemens, como el horno con vapor y control por app, o el frigorífico con compartimentos especiales para vinos y productos frescos. Una cocina que no solo es funcional, sino pensada para quienes buscan salud, practicidad y estilo en su día a día.

Casado con la famosa influencer valenciana Marta Lozano, la conversación gira también en torno al impacto de las redes sociales, la importancia de la naturalidad en la creación de contenido y la necesidad de conciliar vida familiar y profesional. Una charla cercana que refleja los valores de la marca: tecnología útil, estilo de vida real y cercanía con las personas.

El vídeo ya está disponible en el canal oficial de Milar en YouTube, ofreciendo no solo una receta, sino también una mirada al presente de los nuevos modelos de emprendimiento digital.

