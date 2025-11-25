Llévate una tableta de chocolate artesano Marcos Tonda al comprar LAS PROVINCIAS

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:11

¿Quieres llevarte gratis una tableta del selecto chocolate artesano Marcos Tonda? Pues si es así, tan solo tienes que hacerte en tu kiosko habitual con un ejemplar del diario LAS PROVINCIAS el próximo sábado 6 de diciembre.

La tableta, de 100 gramos, forma parte de la edición especial La Virgen 1793. Una tableta exclusiva de Navidad, artesana y elaborada a la piedra. El chocolate de 'La Virgen' se ha consolidado como un símbolo del patrimonio gastronómico de la provincia, con una textura terrosa y un sabor auténtico.

Con una historia chocolatera desde 1793, Chocolates Marcos Tonda (Villajoiosa) sigue apostando por su profesionalización y expansión nacional. Este año, ha renovado su imagen con la reinterpretación de su icónico chocolate 'La Virgen' en formato premium. 'La Virgen 1793' mantiene su esencia artesanal, destacando como una opción de calidad para los amantes del chocolate más auténtico.

