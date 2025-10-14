Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez propone juzgar a José Luis Moreno por organización criminal y blanqueo
El productor artístico José Luis Moreno. EP

El juez propone juzgar a José Luis Moreno por organización criminal y blanqueo

Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, procesa a 55 personas en el 'caso Titella', una red que se lucraba con estructuras societarias y financieras para engañar a terceros

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 14 de octubre 2025, 15:17

Comenta

El productor televisivo José Luis Moreno está más cerca del banquillo de los acusados. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar ... a un total de 55 personas, entre ellas al popular empresario, por formar parte supuestamente de una organización criminal dedicada a conseguir financiación de entidades bancarias e inversores privados a favor de sociedades maquilladas que, en su mayoría, carecían de actividad real y cuyo fin era «lucrarse de manera ilegítima».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  2. 2 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  3. 3 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  4. 4 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  5. 5 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  6. 6 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»
  7. 7 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  8. 8

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 1.000 l/m2 en apenas 20 km2
  9. 9 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  10. 10 Entrevista al presunto asesino de Loli: «Esa noche le pegué un empujón y se dio un pescozón contra la pared»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El juez propone juzgar a José Luis Moreno por organización criminal y blanqueo

El juez propone juzgar a José Luis Moreno por organización criminal y blanqueo