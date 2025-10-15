Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El productor televisivo, José Luis Moreno, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como investigado en marzo pasado. EP

El juez acusa a José Luis Moreno de recibir 3,3 millones de la trama en préstamos y créditos

El auto de procesamiento detalla que el productor televisivo contactó con uno de los cabecillas del 'caso Titella' en busca de «financiación fraudulenta» por sus «numerosas deudas» con Hacienda

Mateo Balín

Mateo Balín

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:36

Comenta

El juez de la Audiencia Nacional que ha procesado al productor televisivo José Luis Moreno por el llamado 'caso Titella' considera que el investigado, ... necesitado de financiación privada para continuar con sus proyectos y a la vista de sus «numerosas deudas» con Hacienda y entidades crediticias, contactó con uno de los cabecillas de la red, Antonio Luis Aguilera, a través de un tercero (Omar Ramón Valent) para «obtener financiación fraudulenta». En total pudo recibir 3,3 millones de euros de la trama societaria y financiera, según el auto judicial. Una de las funciones de Moreno, según el instructor Ismael Moreno, «era generar confianza» a los bancos al tratarse de un personaje público y acudir así con Aguilera en busca de inversión.

