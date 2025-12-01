Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
Ambulancia en Castilla-La Mancha J.M.L

Un joven muere atropellado en Toledo cuando se desplazaba en un patinete

El patinete lo conducía su hermano, que ha resultado ileso

J.M.L.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:44

Comenta

Las fuerzas de seguridad han abierto una investigación para aclarar las circunstancias de la muerte por atropello de un joven de 18 años en Toledo cuando se desplazaba con un patinete eléctrico. El accidente ocurrió en la noche del domingo en el kilómetro 1 de la carretera To-23 que une los barrios toledanos del Polígono y Santa Bárbara.

El siniestro se produjo cuando el patinete pasó del carril de aceleración de la carretera al carril central. En ese momento fue arrollado por un turismo causando la muerte al joven de 18 años que se desplazaba en el patinete que conducía su hermano, que resultó ileso.

Al lugar del accidente acudieron agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y una UVI móvil que no pudo salvar la vida al joven. Según fuentes de la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, la prueba de alcoholemia resultó negativa tanto en el conductor del patinete como en el del coche que lo atropelló.

El joven fallecido y su hermano estaban incumpliendo la normativa de patinetes eléctricos que establece que sólo una persona puede desplazarse en este tipo de vehículos de movilidad personal y en carriles bici o calles con límite de velocidad de 30 kilómetros por hora. En el caso de la To-23, una vía interurbana, el límite de velocidad es de 70 kilómetros por hora.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  4. 4 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  5. 5

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  6. 6 El niño rescatado en la playa de Oliva, ingresado en La Fe con una hipotermia grave
  7. 7 La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo
  8. 8 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España
  9. 9 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  10. 10

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un joven muere atropellado en Toledo cuando se desplazaba en un patinete

Un joven muere atropellado en Toledo cuando se desplazaba en un patinete