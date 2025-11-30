Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado en el que quedó el coche en el que viajaban los tres amigos. DM

Mueren tres jóvenes al salirse su coche de la carretera en Cantabria

Los fallecidos, de 22, 23 y 25 años, eran vecinos de la zona. El siniestro tuvo lugar a las 00.30 horas y no hubo más vehículos implicados

Daniel Martínez

Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:40

Comenta

Tres jóvenes de 22, 23 y 25 años han muerto en la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico en Virgen de la ... Peña (en Cabezón de la Sal). Los fallecidos (tres chicos) eran vecinos en la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  2. 2 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  3. 3 Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá
  4. 4 Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  5. 5 Muere un trabajador en Casinos durante los trabajos de reconstrucción tras la dana
  6. 6 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  7. 7 Hallado con vida al niño de 10 años tras horas de angustia después de desaparecer en una playa de Oliva
  8. 8 Un hombre saquea coches de visitantes de la Albufera y logra un botín de casi 15.000 euros
  9. 9

    El realismo del Belén monumental de 1.000 figuras asombra a los primeros visitantes
  10. 10 El precio de la bombona de butano para esta semana tras la bajada del 5%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mueren tres jóvenes al salirse su coche de la carretera en Cantabria

Mueren tres jóvenes al salirse su coche de la carretera en Cantabria