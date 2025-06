Una joven denuncia que Ryanair no le dejó subirse al avión para despedirse de su abuelo que se estaba muriendo pese al haber pagado 285 euros La clienta ha denunciado las prácticas abusivas de la aerolínea en redes sociales

Sara Bonillo Valencia Viernes, 13 de junio 2025, 09:24

Ryanair vuelve a estar en el punto de mira. Después de que en noviembre el Gobierno le impusiera una multa de 150 millones de euros por cobrar suplementos por los equipajes de mano o reservar asientos contiguos, la aerolínea continúa con las prácticas abusivas.

Algo que ha denunciado Carmen Díaz en redes sociales, quien lamenta no haberse podido despedir de su abuelo, que se estaba muriendo, por culpa de la compañía. En un vídeo publicado en TikTok, Carmen explica que al recibir la noticia de que a su abuelo le quedaban apenas unas horas de vida, no se lo pensó y compró el primer billete de Bruselas a Asturias para poder despedirse de él.

En la puerta de embarque, la azafata encargada le indicó que su mochila excedía las medidas horizontales permitidas para el equipaje de mano, por lo que tenía que pagar 60 euros más para poder acceder con ella al avión. Ella expresó su disconformidad por la elevada tasa, teniendo en cuenta que ya había pagado 285 euros por el billete. Sin embargo, aceptó de todas formas porque despedirse de su abuelo no tenía precio.

Después de estar esperando diez minutos esperando a pagar, la azafata le comunicó que se había cerrado la puerta de embarque y la había desembarcado porque entendió que no quería pagar por su equipaje, algo que Carmen niega rotundamente. Como consecuencia, la joven no pudo viajar a Asturias y, por lo tanto, tampoco llegó a despedirse de su abuelo, ni siquiera a su funeral, debido a que no tenía otras opciones para poder ir.

La joven denuncia además que el Consejo de la Unión propuso hace escasas semanas una legislación a favor de que sean las propias aerolíneas las que regulen las condiciones del equipaje de sus clientes, una medida que se votará en pocas semanas en el Parlamento Europeo.

Por el momento, la joven dice no haber recibido ninguna disculpa ni explicación por parte de la compañía. Del mismo modo ha invitado a todos los clientes de Ryanair y otras aerolíneas 'low cost' que se han visto afectados por estas políticas a denunciarlo públicamente y presionar para que esta ley no salga adelante.