Jordi Cruz se moja y dice cuál es el mejor restaurante del mundo: su respuesta sorprende El chef ha dado su opinión y ha confesado que suele ser un cliente habitual

A. Pedroche Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:15 Comenta Compartir

Jordi Cruz es uno de los chefs más famosos de España. Lo ha conseguido gracias a ABac, su magnífico restaurante que cuenta con tres estrellas Michelin. Además, dirige otros proyectos como Ten's Tapas Restaurant y Atempo. Sin embargo, su papel de jurado en 'MasterChef' es lo que le hace conocido entre quienes no suelen ser entendedores de la alta cocina.

Recientemente, en una entrevista para el programa de RAC 1 'Versió estiu', presentado por Pere Mas, el cocinero confesó cuál es el mejor restaurante del mundo para él. Todo comenzó cuando el conductor del espacio le lanzó la siguiente pregunta: «¿Tú en ocasiones vas a sitios de comida rápida?». La respuesta del chef dejó sin palabras a todos, ya que no es la que se presupone para una figura de su talla. «Sí, claro», contestó.

Pere Mas insistió refiriéndose a estos resturantes como lugares donde comer «una hamburguesa guarra». «Guarra le dices tú», ha contestado Cruz, realizando una defensa del que es el plato de cómida rápida por excelencia. Fue en este punto de la conversación cuando el propio chef no se cortó a la hora de indicar cuál es el mejor restaurante del mundo según su criterio. «McDonald's», aseguró, dejando clara la importancia de la conocida cadena de comida rápida.

El planteamiento de Jordi Cruz es el siguiente: «¿Qué es un restaurante? Un restaurante es un lugar donde comer, que lo tienen que hacer muy regular todo siempre, siempre tienen que dar lo mismo y tienen que hacer dinero». Para el chef, la compañía estadounidense es la mejor en eso. Añadió además que es la cadena que tiene «más restaurantes abiertos, la que más gestión tiene de seguridad, la más regulada del mundo, y la que está por todas partes».

«¿Que la comida es dietéticamente.... que no lo comas cada día? Sí. ¿Que puede no ser la mejor del mundo? Puede». Sin embargo, el chef español admitió que «está bueno». Por otro lado, Cruz comentó que en McDonald's ofrecen una hamburguesa «fina, fina» y «achicharrada» para que «sanitariamente sea imposible que te de una intoxicación o una cosa de estas». «Tú vas a cualquier país del mundo y esa hamburguesa es la misma», insistió.

Él mismo ha confesado que va de vez en cuando; especialmente por su esposa: «Hay un día a la semana que me dice 'te doy dos opciones: la pizza o la hamburguesa'. A veces me deja elegir el restaurante y no siempre pedimos a este, tenemos otros».

Temas

Jordi Cruz