Isabel Picazo, gerente del Centro Comercial Saler: «Saler es parte de la historia de Valencia»

Este 2025, el Centro Comercial Saler celebra sus 30 años como referente urbano, comercial y social en Valencia. Para conmemorar esta fecha tan especial, el centro ha impulsado un proyecto de arte urbano de gran formato que transformará su Plaza Sur en un nuevo icono de la ciudad. Hablamos con su gerente, Isabel Picazo, sobre la historia del centro en estas tres décadas y sobre la celebración.

-Treinta años después de su apertura, Saler sigue siendo un espacio clave en la ciudad. ¿Cómo definirías su evolución?

-Han sido tres décadas apasionantes, de aprendizaje y transformación. Desde 1995, Saler ha crecido al mismo ritmo que Valencia: siempre atento a los cambios, pero con los pies firmes en la ciudad. Hemos evolucionado en paralelo al estilo de vida urbano, a las nuevas formas de consumo y a la movilidad. La reforma integral impulsada por MERLIN Properties en 2021 fue el salto que nos permitió convertirnos en un centro urbano, innovador y sostenible, plenamente integrado en la vida de la ciudad. Hoy Saler es mucho más que un lugar de compras, es un espacio donde la ciudad se encuentra consigo misma.

-¿Qué lugar ocupa Saler en la vida cotidiana de Valencia?

-Saler no solo ha crecido con Valencia, también ha aprendido de ella. Nos hemos convertido en un punto de encuentro que forma parte de la vida de los valencianos. Aquí coinciden generaciones, vecinos, familias, estudiantes y turistas. Pero lo que nos hace diferentes es que aquí ocurren cosas que dejan huella: campañas de donación de sangre, acciones solidarias, propuestas culturales o actividades familiares. Nuestro compromiso va más allá del comercio: queremos generar valor real, contribuir al bienestar de la ciudad y devolverle a Valencia todo lo que nos ha dado.

-Con motivo del aniversario, habéis apostado por una gran intervención artística en la Plaza Sur. ¿Cómo nace esta idea?

-Queríamos celebrar estos 30 años dejando huella, pero no solo con palabras, sino con arte. Por eso lanzamos un concurso abierto para artistas urbanos valencianos, en colaboración con ZEDRE Art & Bikes y Pinturas Montó. El resultado fue extraordinario. Elegimos a Julieta XLF, una creadora valenciana con un lenguaje vibrante, abstracto y profundamente mediterráneo. Su mural cubrirá más de 1.300 metros cuadrados y será la obra de arte urbano más grande de la Comunitat Valenciana. Es nuestra forma de celebrar con la ciudad y de convertir la Plaza Sur en un nuevo punto de referencia visual y emocional.

-¿Qué significado tiene esta obra para el centro y para la ciudad?

-Para nosotros, la Plaza Sur deja de ser una zona de paso para convertirse en un espacio artístico, emocional y colectivo. La propuesta de Julieta es un recorrido cromático inspirado en la identidad de la ciudad: su luz, sus formas, su ritmo, su vitalidad. Además, hemos querido que la ciudadanía participe en el proceso creativo a través de un taller colaborativo. La Plaza Sur, que se inaugurará el 11 de noviembre, será una suma de miradas, un homenaje vivo a la ciudad. Creemos firmemente que los centros comerciales del futuro deben integrar la cultura y el arte como parte de su ADN.

Isabel Picazo

-¿Cómo vais a celebrar la inauguración de la Plaza Sur?

-Con una celebración abierta a todos. Queremos que el aniversario se viva como un evento para la ciudad, en un ambiente festivo y participativo. Cumplimos 30 años y lo hacemos como mejor sabemos: compartiéndolo con la gente. Queremos que esa jornada sea una celebración de todo lo que somos y de todo lo que está por venir.

-¿Qué balance haces de estos 30 años y cómo miráis al futuro?

-Es un aniversario que celebramos con orgullo y con gratitud. Saler forma parte del paisaje emocional de Valencia, y eso es algo que no se construye de la noche a la mañana. Hemos acompañado a generaciones que han crecido con nosotros, y queremos seguir haciéndolo durante muchos años más. Nuestro futuro pasa por seguir apostando por la sostenibilidad, la innovación, la experiencia de cliente y el compromiso con la ciudad. Saler tiene aún mucho por ofrecer. Y lo mejor es que seguimos mirando al futuro con la misma ilusión con la que abrimos nuestras puertas hace 30 años.