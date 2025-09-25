Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Colapso en la V-30 este jueves con 15 kilómetros de atascos
Imágenes del embalse de Los Melonares. EP

Un informe recomienda triplicar la inversión anual en resiliencia hídrica hasta los 6.000 millones de euros

Según el Estudio, esta inversión permitiría evitar un impacto económico de 88.400 millones de euros en los próximos años

C. P. S.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:00

Facsa, empresa 'origen' de Grupo Gimeno y referente en la gestión integral del agua, ha presentado su II Estudio sobre el impacto de los extremos ... climáticos en los recursos hídricos, elaborado junto a Red2Red. El documento subraya que el aumento de fenómenos climáticos extremos —sequías prolongadas, lluvias torrenciales, olas de calor e inundaciones— representa uno de los mayores retos del siglo XXI para la gestión del agua. Estos eventos afectan tanto la disponibilidad como la calidad del agua, alterando ecosistemas y poniendo en riesgo infraestructuras críticas y sectores clave como la agricultura, la industria y el turismo.

