Horóscopo del 20 de julio de 2025: cómo afectará la astrología en tu día

Consulta todas las predicciones para este domingo 20 de julio de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Da la sensación de que nunca piensas lo que dices, parece que sueltas todo lo que sientes como si fuera una bomba. Necesitas cambiar eso, y no por los demás, lo tienes que hacer por ti. Antes de decir algo muy arriesgado, piensa muy bien en qué lugar te va a dejar a ti y escucha a tu corazón, porque puede ser que no esté muy de acuerdo con la impulsividad de tus palabras…

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Tienes que limar asperezas con alguien muy importante de tu vida, y lo tienes que hacer porque es tu responsabilidad. Así es Tauro, tienes que ceder un poco en la vida, de verdad que no te van a salir tres ojos en la frente ni nada parecido. Pero fuera bromas, ceder también es aprender, sanar y perdonar, y si no quieres perder la relación que tienes con esa persona, te toca dar el paso…

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Tienes que ponerte manos a la obra para encontrar un poco más de equilibrio en tu vida. Y tienes que tomarte en serio esto, necesitas más organización para que así tu cabeza esté más tranquila y puedas llegar a todo lo que quieres hacer. En vez de nadar en varias direcciones diferentes a la vez, piensa en qué es lo que más te interesa ahora mismo. Ve paso a paso, escalón por escalón…

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Eres muy válido/a. No eres un cero a la izquierda, no eres demasiado sensible y no eres un estorbo. Cáncer, repite esto todos los días de tu vida. No puedes ser tan duro contigo mismo cuando todo se pone un poco feo, necesitas despejar tu mente y tienes todas las cualidades necesarias para hacerlo. Solo tienes que creer en ti con más fuerza que nunca, pero hazlo de verdad, ponte manos a la obra…

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Solo tienes que pensar en ir por el buen camino. No tienes que responsabilizarte de los demás, de sus problemas y sus mierdas. Tienes que enfocar toda la atención en tu presente y tu futuro, de nada te va servir todo lo que has hecho si de verdad no prestas atención a lo que realmente importa. Despierta de tu sueño profundo, Leo, nadie dijo que la vida fuera fácil, pero tú puedes poner el toque de intensidad perfecto para que sea divertida.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Escucha a tu niño interior. Escucha a esa voz que dice que te diviertas más y que no seas tan exigente contigo. No vas a conseguir todo lo que tienes en mente en un fin de semana o en unos cuantos días, tienes que ser realista, así que invierte más tiempo de calidad para ti. Haz todas esas cosas que te hacen feliz y que dejas de lado porque tienes más responsabilidades que atender. Es el momento…

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Eres paz, tranquilidad, bondad, equilibrio y justicia. Eres una de las personas más buenas y armoniosas que existen, pero Libra, hay veces que es mejor actuar de manera impulsiva, con fuerza y con decisión, a estar toda una vida ayudando a los demás para luego no recibir nada. A partir de ahora no tienes que tener miedo de alzar tu voz cuando algo no te parezca bien. Defiende tus ideas como nunca lo has hecho…

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

O dejas atrás tu pasado o no podrás avanzar como te mereces. O dejas ir todo lo malo que has tenido que vivir, o no tendrás esa tranquilidad interna que tanto anhelas. Escorpio, ha llegado el momento del cambio y más aún que tu temporada está a la vuelta de la esquina. No tomes venganza con nadie, deja que el karma llegue a su momento y que todo lo bueno que te está esperando llegue poco a poco a tu vida. Quiérete y mímate.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Extrañas tu esencia, tu locura, tu frescura y esa independencia que te hace sentir bien. Lo echas de menos porque has tenido ciertos inconvenientes con personas que no te han dejado volar como tú quieres. Este mes tienes que pensar en si te merece la pena seguir así. No puedes desperdiciar tu tiempo y tu vida al lado de personas que no quieren verte libre y que te cohibe un poco. Eres Sagitario, eres fuego, así que despierta esa intensidad…

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Lo que tienes que hacer es volver a recuperar ese sentido del humor que tienes y que parece que se ha quedado olvidado para siempre. Mira Capricornio, o cambias lo que no te gusta, o no tendrás una felicidad plena nunca en la vida, así de claro. Lo que no puedes hacer es exigir más de lo que puedes llevar encima, no es nada inteligente por tu parte y tú eres mucho más inteligente que todo eso. De verdad, cambia el chip…

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

No es bueno que te sumerjas en tu mundo ideal y que no hables de tus sentimientos. Te guste o no te guste, tienes que hablar más y expresar todo lo que sientes porque si no, jamás vas a encontrar esa estabilidad que tu corazón quiere de una vez por todas. Tienes que encontrar alguna manera cómoda para ti para poder hablar con tranquilidad, el primero paso de un buen camino siempre es sanar, no lo olvides…

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Puedes perdonar una vez, dos veces e incluso cinco veces, pero lo que no es bueno para ti es que te pases toda tu vida perdonando a la gente que supuestamente es tu amiga. No, no y no, se acabó Piscis. Tienes que escuchar a tu instinto, esa voz que te advierte de los peligros que tu corazón no quiere ver. Tienes que actuar con más determinación y sin titubear, cuando sientes que alguien no es buena persona, no tienes que quedarte a su lado.

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.