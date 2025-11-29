Horóscopo inverso domingo 30 de noviembre de 2025: Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, Libra, Virgo, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro y Aries

M.L Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:55 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este domingo 30 de noviembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

El amor te volverá a sonreír muy pronto. Viene una época muy buena en el ámbito laboral y si sabes aprovechar las circunstancias podrás avanzar en este terreno. Aprovecha este fin de semana para descansar, necesitas una pausa y escucharte a tí mismo. Pronto habrá dinero en tu camino. Ten paciencia y no malgastes mucho.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Estás atravesando una mala época y tu mente no ayuda. Además, los celos nunca son buenos consejeros. Estarás más distraído en el trabajo, enfócate en lo que realmente importante y rodéate de las personas que han demostrado que te quieren. La tensión es una de las razones de tu malestar. Recibirás un ingreso de forma inesperada

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Tendrás una época de mucho aprendizaje en el trabajo, así que aprovecha al máximo para empaparte de conocimientos. El amor llamará a tu puerta en breve. La economía no está boyante pero resurgirá, esta mala racha terminará pasando.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Se está extendiendo ante ti un verdadero arcoíris de posibilidades económicas, pero se requiere mucha disciplina y control para poder aprovecharlas correctamente. Escucha a tus amigos y familiares, sus consejos son de fiar. Sin embargo, no te fíes de tus compañeros de trabajo, hay algunos de ellos que intentan pisarte. Estáte atento y no te distraigas o tu salud podría verse afectada.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Te espera una época de inestabilidad con tu pareja, ten paciencia e intenta escucharla. Pronto tendrás una reunión que podría generar una situación económica no esperada. Tu intuición te ayudará a tomar la mejor decisión. No tengas en cuenta la opinión de los demás y haz caso a tus instintos.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Cierta corriente de energía negativa podría contagiarte y restarte vitalidad. Debes mirar al frente y pensar en positivo. Las cosas se solucionarán. Cuidado con los negocios porque podrías llegar a perder mucho dinero. Un antiguo amor podría llamar a tu puerta. En ámbito laboral pronto empezará una etapa en la que estarás muy motivado/a con tu trabajo, te resultará fácil continuar y destacar.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Próximamente te enfrentarás a una reunión muy importante que te obligará a tomar decisiones de cara al próximo año. Tómate tu tiempo y valora bien las cosas. Puedes pedir consejo a alguien cercano, pero recuerda que la decisión final siempre la debes de tener tú. Aprovecha este día para hacer algún plan distinto y desconectar del trabajo en la medida de lo posible.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Están siendo días complicados pero todo se solucionará pronto. Esos problemas que te rondan la cabeza son pasajeros y acabarán disipándose. Los astros te sonríen en tu vitalidad y sobre todo en la estimulación de tu sistema nervioso. Es momento de disfrutar del ocio. La economía sigue a buen ritmo y todavía lo hará por un tiempo.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Alguien cercano podría decepcionarte muy pronto, no te hundas. No te conviene tener cerca a personas así. Además, pronto conocerás gente con la que conectarás mucho durante un evento. Todo requiere paciencia. Cuidado con tu vida sexual, podrías arrimarte a quien no debes. Tu economía no augura un buen período.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

No te dejes llevar por tu impulsividad. Podría haber tensión entre tus amistades y tú, no te dejes llevar por el momento y piensa en lo importantes que son para ti. Cualquier proyecto que tengas en mente podría ser buen momento para ponerlo en marcha. Observa lo que has estado comiendo recientemente pues tal vez allí esté la clave y al cambiar tu régimen mejorarás. Verifica la información sobre deudas, impuestos o cuentas bancarias porque algo inesperado podría cambiar las cosas.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Se presenta un fin de semana tranquilo. Aprovecha para hacer planes en casa con amigos y descansar. Tu cuerpo te está pidiendo a gritos una pausa. No descuides la alimentación y olvida esos agobios. Pasarán. La economía te traerá alguna que otra alegría. Es momento de invertir.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Tu jefe está muy contento contigo gracias a tus resultados. Has estado brutal y lo valora. A seguir por ese camino. Dentro de poco tiempo tendrás luz verde para ejecutar esos ambiciosos planes que te has propuesto. En el ámbito familiar, tendrás una semana tranquila después de algún tiempo de situaciones complicadas.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.