Consulta el horóscopo del sábado 29 de marzo de 2025

Consulta todas las predicciones en el horóscopo para este sábado 29 de marzo de 2025 y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Así, podrás afrontar esta jornada con todas las herramientas cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Vas a tener que estar mucho más pendiente de lo que suceda a tu alrededor. Y es que, alguien de tu entorno podría involucrarte en situaciones algo conflictivas. En cuanto al trabajo, llegarán buenas noticias y tu dedicación de los últimos meses se verá recompensada. Si no tienes empleo, podrías encontrar algo. Cuida un poco más tu salud, puede que tu dejadez te pase factura.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Eres de los que luchas con fuerza por conseguir aquello que deseas. De hecho, tu gran capacidad de trabajo y tu tesón se verán recompensados, tanto en tu vida personal como profesional. Además, puedes llegar a acuerdos muy positivos para tus intereses.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Tienes muy buena energía y eso te favorecerá en cualquier aspecto al que te enfrentes. Cualquier reto se resolverá con éxito. Sin embargo, no todo es un camino de rosas en el plano personal: evita las ambigüedades en tu vida amorosa para no sufrir tú ni hacer sufrir a nadie.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Estás sufriendo porque con el tiempo te has alejado de una persona a la que quieres. No puedes quedarte esperando que él/ella dé el primer paso, adelántate, sé tú el/ la que intente arreglar la situación. Tu vida amorosa está atravesando por algunos altibajos, no te desanimes, será pasajero. Tienes una salud de roble, vas por el buen camino.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Estás en modo creativo, con ganas de innovar y hacer cosas nuevas. Sientes que nadie te puede frenar y eso te motivará. Aprovecha para hacer todo aquello que habías dejado apartado. Si has iniciado una relación amorosa, se puede consolidar muy pronto.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Hoy te sentirás apático, sin fuerza para hacer nada. Todo se vuelve cuesta arriba, pero la evolución del día a día te podrá rápido las pilas. Lo bueno que tienes, Virgo, es que en los momentos difíciles demuestras una fortaleza increíble, no vas a defraudar. No descuides la familia, ellos también necesitan de tu presencia, amor y cariño.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Quizá tengas que enfrentarte a envidias y zancadillas, y tendrás que agudizar tu intuición para sortearlas. El destino puede sorprenderte gratamente, y tú harás todo lo que esté en tu mano para que tus proyectos lleven el rumbo deseado.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Puede que durante el día de hoy te encuentres con algún inconveniente, pero lejos de alterarte te sorprenderás resolviéndolo todo con decisión. Saldrás triunfador. No airees tus proyectos porque hay envidias a tu alrededor que pueden perjudicarte.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Llegan a tu vida interesantes oportunidades y tendrás que estar muy atento para aprovecharlas. Vivirás con la intensidad y el optimismo que te caracterizan, y te dejarás llevar por tu intuición, que no falla nunca. Aleja tus celos, en el amor te jugarán una mala pasada.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

No te vuelques tanto en el trabajo, no mucho más de lo necesario, pues estás dejando a un lado tu vida social. Puede que, más adelante, el estrés te juegue una mala pasada. Tienes por delante un día lleno de retos y desafíos a los que sabrás enfrentarte con astucia y acierto. El día se te quedará corto para hacer todo lo que te has propuesto.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Llegarán a tu vida cambios que te pueden desconcertar, pero si confías en tus recursos nada podrá contigo y esto te ayudará para crecer de cara al futuro. Estás dejando a un lado tus finanzas y gastas mucho más de lo que te puedes permitir. Es momento de tomarte más en serio aquello de hacer ejercicio físico, tu salud te lo agradecerá.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Hoy estás muy luchador y te enfrentarás a los retos con la confianza de que puedes superarlos. Sabrás rodearte de lo que te hace feliz y sacarás el máximo partido a todo lo que te suceda. Es momento de dar un paso más con tu pareja: no estaría mal improvisar un viaje de fin de semana.

