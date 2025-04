Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 18 de abril de 2025

TV Jueves, 17 de abril 2025 | Actualizado 18/04/2025 00:00h. Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este viernes 18 de abril de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Viene una época en la que estarás más estresado en el trabajo, pero todo se supera y acabará siendo algo anecdótico. Las vibraciones planetarias contribuyen a elevar tu vitalidad y estimular tu sistema nervioso. Presta mucha atención a los excesos en gastos de dinero, necesitas ahorrar para tus proyectos de futuro.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Tras la tormenta, llega la calma. En el ámbito familiar, tendrás una semana tranquila después de algún tiempo de situaciones complicadas. Estarás pensando mucho en tus asuntos personales y esto puede distraerte un poco y mostrarte distante en tu trabajo causando la ejecución de errores. Haz más ejercicio del que realizas, estar parado/a solo puede traerte malas consecuencias. La rutina no debe afectar negativamente a tu actividad en las finanzas. Debes estar siempre alerta y en activo.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Haz caso de los consejos que te dan tus amigos. Aunque a veces creas que solo te dicen las cosas por fastidiarte, lo único que quieren es lo mejor para ti. Es posible que pronto te enfrentes a una reunión muy importante en el trabajo que pueda afectar a tu futuro laboral. Comprueba las facturas porque puede que hayas pagado más de la cuenta este mes en el recibo.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

No estás siendo del todo sincero y quiza eso termine pasándote factura con tu pareja. Di las cosas tal cuál las piensas y son. Aprovecha al máximo las oportunidades que te brinda el trabajo y aprenderás nuevas habilidades muy útiles. No realizas suficiente deporte y eso hace que te notes con poca energía y resistencia. Deberías practicar más deporte. Podrías tener un ingreso inesperado a final de mes, no te dará para grandes lujos pero por fin podrás darte ese capricho que tanto querías.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Un ascenso podría estar a la vuelta de la esquina. Estás consiguiendo abandonar tus malos hábitos, ahora intenta mantenerte firme para no volver atrás. Las compras del día a día hacen que no te salgan las cuentas a final de mes. Planifica una compra semanal o mensual y tu bolsillo lo notará ya que dejarás de comprar cosas inncesarias que son puro capricho.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Por tin te has reconciliado contigo misma/o y ahora tienes claro que puedes conseguir todo lo que quieras. Si estás sin trabajo, una buena oferta laboral podría estar a punto de cruzarse en tu camino. La ansiedad puede afectarte más de la cuenta. Debes desconectar en la medida de lo posible para que los nervios no te afecten al apetito. Deja de comprar cosas que no necesitas y empieza a ahorrar para ese viaje que quieres realizar en verano.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Te encuentras un poco deprimido decaído y tu entorno lo nota. Intenta sacar más tiempo para ti y hacer cosas que te hagan sentir mejor. Puede que este bajón esté relacionado con la carga laboral de las últimas semanas, pero tranquilo/a porque pronto el volumen disminuirá y las cosas volverán a su sitio.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Conocerás a alguien nuevo con quien vivirás encuentros apasionados pero seguramente se quedará en una aventura. No permitas que nadie te pise y demuestra por qué tu trabajo es correcto. Si tomas más comida basura de la que estás acostumbrado terminarás encontrándote mal. Vigila tu alimentación. Aquel negocio que tenías entre manos y por el que no acabas de decantarte puede ser tu gran oportunidad. Quien no arriesga no gana.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Intenta centrarte en lo que haces. Tus asuntos personales harán que tengas la cabeza en las nubes y pueden acabar pasando factura a tu trabajo. Evita las comidas copiosas para reducir las digestiones pesadas que te vienen molestando últimamente y que te hacen sentirte tan hinchado/a. Cuidado a la hora de realizar compras por internet si quieres evitar un posible disgusto en tu cuenta bancaria.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu magnetismo estará por las nubes y estarás más seductor/a que nunca, y lo mejor es que te lo creerás. Tus esfuerzos serán recompensados y tu entorno laboral te valorará más que nunca. Tienes una energía desbordante con la que podrás hacer frente a todo lo que te propongas estos días. Cuentas con ahorros suficientes para hacer ese viaje que tanto te apetece, no te lo pienses tanto.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Intenta no discutir porque puedes decir cosas que realmente no piensas. Evita los conflictos estos días porque sabes que eres muy impulsivo/a y dices cosas de las que luego te arrepientes. Respecto a la alimentación, debes dejar de lado los ultraprocesasdos y notarás cómo mejora tu cansancio y apatía. Una dieta sana te ayudará a sentirte mejor.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

No te sientes escuchado y sabes que si la situación sigue así tus nervios estallarán de un momento a otro. Hazte oir. Intenta ser más reflexivo antes de hablar y escucha las críticas como una mejora. Picar entre horas hace que te notes más pesado de lo normal. Vigila tu alimentación. Tu economía va cuesta arriba y de momento parace que seguirá manteniéndose así durante un tiempo.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

