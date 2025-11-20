Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del jueves 20 de noviembre de 2025

B.N Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este jueves 20 de noviembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Se presenta una época muy buena en el amor. El otoño te sentará bien y es un gran momento para conocer gente. Aprovecha al máximo las oportunidades que se te dan en el trabajo y trata de tomar la iniciativa. No tengas miedo a ello. Se vienen imprevistos que harán gastar más de lo esperado. Trata de ahorrar en la medida de lo posible.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Aprovecha este día para organizar con tu pareja todos esos planes que lleváis tanto tiempo posponiendo. Si no fijáis unas fechas y os ponéis a organizarlo, nunca los haréis. Si estás soltero una sorpresa podría aparecer a la vuelta de la esquina. En el trabajo conviene que te centres y no estés muy disperso o te pasará factura. Sigue así en el aspecto físico. El deporte es fundamental. Cuidado a la hora de realizar compras online o podrías llevarte un susto.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Tu entorno ha notado tu bajón emocional. Trata de refugiarte en ellos y mejora la comunicación con tu círculo más cercano. En el trabajo las cosas podrían cambiar a mejor en unas semanas. No desesperes o la ansiedad te afectará más de la cuenta. Desconecta en la medida de lo posible para que los nervios no te pasen factura. Estás saliendo más de la cuenta y las facturas de comidas y fiestas te están dejando en números rojos.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Haz caso a tu intuición con esa persona que acabas de conocer y déjate llevar. Tus esfuerzos serán recompensados y tu entorno laboral te valorará más que nunca.Vigila tu alimentación porque hay algún alimento que no te está sentando muy bien. Esta semana recibirás un dinero imprevisto que podrás íntegro. No lo malgastes.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Tus asuntos personales harán que tengas la cabeza en las nubes y pueden acabar pasando factura a tu trabajo. Notas que se cae más el cabello de lo normal y puede ser a que estés pasando una época de estrés y ansiedad. Descansa bien e intenta relajarte. Estabas pasando una racha apurado/a con el dinero pero las cosas están a punto de cambiar a mejor.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Cuidado con las expectativas que te generas de los demás para evitar desengaños amorosos. Es un buen momento para disfrutar del ocio con amigos y familia. Cuidado a la hora de tomar suplementos alimenticios. No vale la pena obsesionarse con el peso, pero si quieres adelgazar nada mejor que el deporte y una dieta equilibrada. Las inversiones son algo que pensar detenidamente, así que controla tus impulsos antes de dar el paso para evitar disgustos.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Tu relación dará un paso más allá y notarás los pilares más fuertes que nunca. Tus grandes resultados harán que te valores a ti mismo más que nunca. Enhorabuena, estás consiguiendo abandonar tus malos hábitos, ahora intenta mantenerte firme para no volver atrás. Necesitas ahorrar para posibles imprevistos que pueden venir en un futuro.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Un encuentro inesperado hará que tus planes se tambaleen durante los próximos meses. Puede que te sientas un poco agobiado ante la carga laboral, intenta despejarte para que no te pase factura física. Intenta no abusar tanto de los ultraprocesados. Una dieta sana te ayudará a sentirte mejor. Aquel negocio que tenías entre manos y por el que no acabas de decantarte puede ser tu gran oportunidad. Quien no arriesga no gana.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu relación no está pasando por su mejor momento y puede que notes que todos tus esfuerzos son inútiles. Es el momento perfecto para poner en marcha ese proyecto que te ronda por la cabeza. Tienes una energía desbordante con la que podrás hacer frente a todo lo que te propongas estos días. Tu desorganización hace que gastes más dinero de lo que realmente necesitas. Haz listas para no comprar más de la cuenta.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Te sentirás celoso de alguien del pasado de tu pareja. Escucha a tu intuición, tus sospechas pueden ser verdad. Es difícil afrontar la carga de trabajo y muchas veces el estrés puede contigo. Respira, porque se vienen unos días un poco ajetreados. Cargar con más de lo que puedes hará que te notes decaída y de mal humor. Ojo con los correos sospechosos que te llegan, pueden vaciar tu cuenta y dejar sin nada si sigues algún enlace engañoso.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Intenta no perder los nervios durante las discusiones. Los detalles marcan la diferencia y harán que tu trabajo destaque más que nunca. No pases nada por alto. Tiendes a sugestionarte más de la cuenta, pero la realidad es que te encuentras en buena forma física. Disfruta. La gasolina hace que no te salgan las cuentas a final de mes. Gastas demasiado el coche, intenta moverte más y tu bolsillo lo notará.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Tienes un conflicto con un amigo que te está costando resolver. En el amor sentirás que la luna estos días aumentará tu romanticismo, es la oportunidad perfecta para tener un detalle con tu pareja. Recibirás un ingreso económico en los próximos días que te vendrá muy bien. Van a bajar las temperaturas así que procura no resfriarte.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

