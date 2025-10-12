Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo de hoy domingo 12 de octubre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 12 de octubre. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con Las Provincias

S.B Domingo, 12 de octubre 2025, 00:20 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo del domingo 12 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

El otoño le sentará bien a tu relación, podrías notar que vuestros lazos están más reforzados en los próximos días. Intenta centrarte en lo que realmente importa en el ámbito laboral, tus asuntos personales harán que tengas la cabeza en las nubes y pueden pasarte factura en el trabajo. Disfrutarás de una salud inmejorable y estás en uno de tus mejores momentos de forma física. Esta semana recibirás un dinero imprevisto que te salvará de la cuesta de septiembre.

Tauro

Aprovecha esta etapa de tu vida para dejarte llevar. Podrías conocer a alguien proximamente. El cambio de aires después del verano te sentará muy bien. Tu turno laboral puede cambiar drásticamente y podrías estar más irascible en el trabajo. Cuidado con el ejercicio, podrías llevarte un susto. Cuentas con ahorros suficientes para hacer ese viaje que tanto te apetece, no te lo pienses tanto y lánzate.

Géminis

Esta semana pueden haber acontecimientos que cambien tu rutina laboral para bien. Tienes una energía desbordante con la que podrás hacer frente a todo lo que te propongas estos días. Ya era hora de recuperar la autoestima y reconocer tu valía. Tus finanzas se beneficiarán de un poco de orden. Intenta mantener controlados los gastos e ingresos para no llevarte un susto a final de mes.

Cáncer

Una velada romántica inesperada cambiará todos tus planes durante la próxima semana. Tus esfuerzos se verán recompensados y tu entorno laboral te valorará más que nunca. Has descubierto los beneficios de desconectar de vez en cuando y ya no pasas por alto el tiempo para ti. Sigue así para notar una gran mejoría emocional a largo plazo. Controla los gastos o este puede acabar siendo el mes más caro de todo tu año.

Leo

Escuha a tu intuición, tus sospechas podráin ser verdad aunque no te precipites antes de tiempo. Una reunión importante puede hacer tambalear tu futuro en la empresa. Ten cuidado. Deja de lado los ultraprocesasdos y notarás cómo mejora tu cansancio y apatía. Una dieta sana te ayudará a sentirte mejor. Recuerda que debes controlar los impulsos para no gastar más de la cuenta. Deja de comprar cosas que no necesitas.

Virgo

Llegará alguien nuevo a tu vida que puede que no termine siendo lo que esperas. Ve con cuidado, no permitas que nadie te pise y demuestra por qué tu trabajo es correcto. Una racha de emociones fuertes hará que te notes desanimado. Intenta mantener las comidas en orden para no perder energía. Cuidado con los gastos innecesarios, es hora de ahorrar de cara a un futuro.

Libra

Te encuentras un poco deprimido y sabes que tu entorno lo nota. Intenta pasar más tiempo haciendo lo que te gusta para sentirte mejor, como pasar tiempo con los tuyos. Los detalles marcan la diferencia y harán que tu trabajo destaque más que nunca. No pases nada por alto. Picar entre horas hace que te notes más pesado de lo normal. Vigila tu alimentación. Necesitas ahorrar para posibles imprevistos que pueden venir en un futuro.

Escorpio

Eres sincero y eso es fundamental en una relación. Di lo que piensas y saldrás reforzado de cualquier conflicto con tu pareja o amigos. Te conviene tomar riesgos de vez en cuando que demuestren tu valía. Ten más confianza en ti mismo. Tiendes a sugestionarte más de la cuenta, pero la realidad es que te encuentras en buena forma física. Disfruta. Un ingreso inesperado está a la vuelta de la esquina.

Sagitario

Cuidado con las expectativas que te generas de los demás para evitar desengaños amorosos. Una buena oferta laboral podría estar a punto de cruzarse en tu camino. Cuidado con no precipiarte en la decisión, pregunta bien las condiciones. Estás consiguiendo abandonar tus malos hábitos, ahora intenta mantenerte firme para no volver atrás. Ojo con los correos sospechosos que te llegan, pueden vaciar tu cuenta y dejar sin nada si sigues algún enlace engañoso.

Capricornio

Intenta mejorar la comunicación con las personas que te importan o a la larga podría pasarte factura. Intenta ser más reflexivo antes de hablar y escucha las críticas como una mejora. Últimamente notas algunos problemas intestinales. Vigila lo que comes para identificar el problema si ves que persiste. Aquel negocio que tenías entre manos y por el que no acabas de decantarte puede ser tu gran oportunidad. Quien no arriesga no gana.

Acuario

Estás en un momento inmejorable y sabes que puedes conseguir lo que quieras. Es el momento perfecto para poner en marcha ese proyecto que te ronda por la cabeza. No realizas suficiente deporte y eso hace que te notes con poca energía y resistencia. Deberías visitar más el gimnasio. Cuidado a la hora de realizar compras por internet si quieres evitar un posible disgusto en tu cuenta bancaria.

Piscis

Tu relación dará un paso más allá y notarás los pilares más fuertes que nunca. Puede que te sientas un poco agobiado ante la carga laboral, intenta despejarte para que no te pase factura física. Si tomas más comida basura de la que estás acostumbrado terminarás encontrándote mal. Vigila tu alimentación. Las inversiones son algo que pensar detenidamente, así que controla tus impulsos antes de dar el paso para evitar disgustos.

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Temas

Horóscopo diario