Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 29 de septiembre de 2025

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 29 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para los diferentes signos del zodiaco como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

En ocasiones eres una persona muy testaruda y orgullosa a la que le cuesta disculparse. Vas a tener que reponerte de un mazazo económico que no esperas. Sin embargo, en el amor va a ser un día muy propicio para ti ya que te encontrarás en sintonía con tu pareja.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Es complicado conocer por dónde vas a salir en cada momento. Eres una persona muy temperamental y te dejas llevar por como te sientes en cada momento. En el trabajo vas a enfretarte a días de mucho estrés, pero lo vas a superar. Hoy es un buen día para empezar con esa rutina de ejerccicios que llevas un tiempo aplazando.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Este día es especial para ti porque vas a reencontrarte con alguien de tu pasado que hacía mucho que no veías. Por otro lado, la suerte te va a sonréir en momentos donde la necesitas. Quién sabe, quizá es la oportunidad de tu vida para comprar un boleto de lotería.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

No estás de buen humor últimamente y todos lo saben. Tómate tu tiempo para poner todo en orden en tu vida. Da prioridad a lo importante. Parece siemple, pero en ocasiones no lo es. Vas a recibir un ingreso en tu cuenta bancaria que no esperabas.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Has tenido problemas recientemente con algunas personas de tu entorno. Que el árbol no te impida ver el bosque. Disfruta del día con tus amigos y familiares que de verdad te aprecian. Han sido días tranquilos de trabajo, pero no te relajes porque va a llegar mucha carga en los próximos días.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

La sonrisa es tu seña más caracteríasitca. Eres una persona positiva y lo contagias a los demás. Todo el esfuerzo que estás haciendo se va a ver recompensado más pronto que tarde. Si tienes un capricho que quieres darte, ahora es el momento.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Esta semana, si tu pareja no te es completamente sincera, tú tampoco lo serás. En las últimas semanas vivirás ciertos cambios en tu lugar de trabajo. Mantente cerca de tu mascota y si no tienes, de alguna mascota de alguien cercano. Su presencia puede ayudarte a aliviar tus tensiones y descargar energía nerviosa. Verifica la información sobre deudas, impuestos o cuentas bancarias porque algo inesperado podría cambiar las cosas.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Es posible que tu pareja cometa algún error que te decepcione, no te muestres frío/a y distante, háblalo con él/ella directamente. Tendrás una época de mucho aprendizaje en el trabajo, exprime al máximo los días para no dejar de aprender. Es posible que tengas ciertos problemas intestinales. Observa lo que has estado comiendo recientemente pues tal vez allí esté la clave y al cambiar tu régimen mejorarás. Debes tener cuidado antes de efectuar algún tipo de negocio con el cual no estés familiarizado/a, puedes llegar a perder mucho dinero.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Pronto tu pareja te comenzará a incluir en su núcleo familiar y amistoso como signo de mayor confianza en vuestra relación. Pronto tendrás una entrevista que quizá no salga tan bien como esperabas, ten paciencia. Dentro del plano de la salud, tendrás notorias mejorías en la mayoría de los aspectos, sobre todo en el plano emocional y mental. Tienes que replantear las cosas en las finanzas. No has recibido buenos consejos.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Si estás libre, muy pronto conocerás a alguien con quien puedes vivir una relación muy pasional pero si buscas estabilidad no es la persona adecuada. Una fuerza interior te animará en el trabajo y provocará que te sea mas fácil defender aquello en lo que crees. Haz más ejercicio del que realizas, estar parado/a solo puede traerte malas consecuencias. Puede que tengas algunos gastos con los que no contabas, intenta no derrochar.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es posible que esta semana sientas una gran decepción por parte de alguien a quien quieres, no te hundas, lo superarás pronto. Pronto empezará una etapa en la que estarás muy motivado/a con tu trabajo, te resultará fácil continuar y destacar. En el ámbito de la salud, te encontrarás mucho mejor ya que has dejado de lado malos hábitos. No vuelvas a caer en ellos. Dentro de poco tiempo tendrás luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Tu mente te está jugando una mala pasada y puedes sentir celos de alguien del pasado de tu pareja. Estarás pensando mucho en tus asuntos personales y esto puede distraerte un poco y mostrarte distante en tu trabajo causando la ejecución de errores. Es necesario que aprendas a relajarte y que dedique tiempo para ti. La tensión es la causa esencial de tu malestar en temas de salud. Es posible que pronto recibas la devolución de un préstamo que hiciste a una persona cercana y creías haber perdido.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

