Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 28 de septiembre de 2025

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 29 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para los diferentes signos del zodiaco como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

El universo tiene algo muy «especial» preparado para tí y lo descubrirás muy pronto. Lo podrás averiguar aceptando una invitación que te llegará durante los próximos días. Deja de pensar tanto en las cosas y lánzate a la piscina. Sólo podrán venir cosas buenas. En el amor las cosas estarán tranquilas y apacibles, pero no te aburrirás. Si estás pensando en mudarte o en hacer reformas serias, te irá bien. Quien no arriesga no gana, así que ya sabes Aries.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Estas semanas te está costando mucho más llegar a todo. La clave está en organizarte el día y aprender a priorizar. No te machaques tanto, permítete no llegar a todo y pide ayuda si la necesitas. Busca algún hueco en el día para tí, para hacer alguna actividad que te guste y te haga sentirte más animada. Apuntarte al gimnasio o a clases de arte podría ser un comienzo. No descartes tomar la iniciativa respecto a esa idea que tienes en mente y saca la espontaneidad que tanto te caracteriza. El no ya lo tenemos, pero ¿y si sí? En tus manos está descubrirlo.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Aprovecha para cambiar tu imagen ahora que termina el verano. Un corte de pelo o atreverte con ese color que tanto tiempo llevas rondando puede ser muy buena opción para dar la bienvenida a este nuevo curso y dejar atrás todas las energías negativas de las últimas semanas. Te sentirás más animada y con mucha más energía, pero no descuides tu sueño. Tu hogar será un sitio donde descansar de la rutina y agradecerás la calma durante el fin de sermana.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Trata de evitar el estrés, estás algo baja de energías y eso te afecta tanto a nivel físico como emocional. Apóyate en tus familiares y amigos y pide ayuda si la necesitas. No descuides tus cuentas y empieces a derrochar dinero en cosas innecesarias, quizá puedas tener algunos gastos imprevistos durante los próximos meses y necesites esos ahorros.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Pronto te harán una muy buena oferta laboral. No la dejes escapar. Los cambios siempre te han dado algo de miedo, pero puede que este sea el cambio que necesitas en tu vida para volver a resurgir y reencontrarte con esa ilusión y motivación que lleva varias semanas apagada. Este es un buen momento para hacer balance de tus asuntos y planear cosas nuevas de cara a final de año. Aprovecha los próximos meses para disfrutar de tu familia y amigos ya que estos últimos meses los has dejado un poco al margen de tu vida.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Si algo no va todo lo bien que esperabas, sólo es cuestión de esforzarse. Los proyectos nuevos que idees para el trabajo van a funcionar muy bien. Siempre has sido una persona muy creativa y eso es un don que muy pocas personas tienen, exprímelo al máximo y no tengas miedo. Pronto recibirás una invitación para algún tipo de evento en el que conectarás con una persona. Fíjate en los detalles, puede que el amor lo tengas mucho más cerca de lo que crees.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Puede que tengas algún encuentro con alguien del pasado que vive fuera, su regreso hará que vuelvas a sentirte llena e ilusionada. Aprovecha las semanas en las que esa persona esté aquí para hacer todos esos planes que llevas imaginando desde hace meses. En el ámbito familiar las cosas no están muy allá, pero aprovecha este fin de semana para proponerles algún plan y pasar tiempo con ellos para aclarar todos esos malentendidos.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Necesitas pisar el freno y descansar un poco. Escucha a tu cuerpo y a tu mente que te piden un poco de calma. Siempre has querido demostrar que puedes tú solo/a con todo, pero hay veces en las que es necesario pedir ayuda y relegar algunos asuntos en otras personas. Este finde vas a darte cuenta de que tienes cosas mucho más importantes por las luchar y trabajar. Hay personas mucho más importantes en las que invertir tu tiempo y no vas a dejar que nadie te coma la cabeza. Tendrás un acercamiento con alguien que te devolverá la ilusión.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Es hora de darle un vistazo a tus finanzas. Sé inteligente con tus gastos, pero permítete darte un capricho también de vez en cuando. Después de todo, un poquito de autocuidado nunca viene mal. Solo asegúrate de no dejarte llevar por tus impulsos y mantén el equilibrio entre lo que quieres y lo que necesitas. Pronto recibirás una nueva oferta de trabajo, y te darás cuenta de que al final recogerás todo lo que has sembrado durante estos últimos meses.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tendrás éxito en el trabajo pero no compartas la noticia todavía. Espera a que las cosas estén más asentadsa. La envidia de algunos compañeros podría arruinarte la oportunidad. Aprovecha esta semana para recordarles a todos tus seres queridos que los quieres, nunca está de más recordárselo, y ahora más después de una temporada en la que no has podido dedicarles casi tiempo.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es el momento perfecto para reflexionar, meditar y volver a conectar contigo misma/o. Pero cuidado que nos conocemos Acuario, no te pierdas demasiado en tu mundo de fantasía y asegúrate de no olvidar que también existen responsabilidades a las que tienes que hacer frente. Mantén los pies en la tierra y se realista, la clave está en el equilibrio.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Pronto el amor llamará a tu puerta. Prepárate para experimentar un nuevo romance, muy diferente a todos los anteriores. Vas a descurbir emociones y sensaciones nuevas que te harán conocer el amor desde una perspectiva diferente y madura. Tal vez el amor de tu vida está escondido en esos grupos sociales que frecuentas. Puede que tus planes meticulosos se vean trastocados, pero recuerda que a veces es en el caos donde se encuentran las mejores historias. No quieras tener todo bajo control y aventúrate más en tu día a día.

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

