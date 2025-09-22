Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 22 de septiembre de 2025

Las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:01

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes, 22 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para los diferentes signos del zodiaco como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

    Elemento: Fuego

    Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Tu vida amorosa está en un intenso y romántico momento. Los problemas económicos se resuelven inesperadamente. Huye de las tensiones y batallas entre compañeros. Duerme y descansa más.

    Elemento: Tierra

    Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

No toleres que un extraño te utilice para resolver sus problemas. Revisa tus extractos bancarios, puedes encontrar errores. Los negocios saldrán mejor de lo que puedes imaginar. La primera riqueza es la salud, ¡mímala!

    Elemento: Aire

    Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

El clima sentimental está tormentoso. Momento propicio para ganar dinero y ahorrar. Tu ambición laboral te llevará a situaciones poco deseables. Gozarás de energía y resistencia.

    Elemento: Agua

    Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Siempre discutes por lo mismo con tu pareja, soluciónalo. Invertirás dinero adquiriendo muebles antiguos. En el trabajo, hay quien no comprende tu actitud. El caminar todos los días mejorará tu riego sanguíneo.

    Elemento: Fuego

    Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Ambos, tu pareja y tú, necesitáis estar juntos. Cuidado con las transferencias, pueden surgir errores. Analiza el porqué de esa desidia en el trabajo. Puede que sufras algún mareo a causa de tanta actividad.

    Elemento: Tierra

    Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Día óptimo para iniciar un idilio. Has ahorrado mucho gracias a un gran esfuerzo. Te presentan oportunidades para crecer laboralmente. Te sentirás mejor si le echas un poco de humor a la vida.

    Elemento: Aire

    Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Quizás ocurra que ni la familia ni la pareja te entiendan. Debes ahorrar si quieres hacer el viaje soñado. Jornada de iniciativas; adelante, cuenta con tus superiores. Esa ansiedad te acarreará trastornos intestinales.

    Elemento: Agua

    Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Se te pueden dar muy bien los amores ligeros o lúdicos. Estás derrochando tu dinero y no es buen momento para hacerlo. Céntrate en los aspectos básicos de tu trabajo. Tus fuerzas físicas han llegado al límite.

    Elemento: Fuego

    Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Debes colaborar con tu pareja en proyectar el futuro. Tus preocupaciones económicas disminuyen. Sortea las disputas profesionales. Bien de salud, pero no bajes la guardia.

    Elemento: Tierra

    Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La familia será tu gran apoyo y el mayor motivo de alegrías. Tienes unos ahorrillos interesantes, sácales provecho. Olvida por ahora nuevas alternativas profesionales. Si haces deporte, atención a las fracturas.

    Elemento: Aire

    Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

No te empeñes en enamorarte, se trata de algo pasajero. Procura no gastar por encima de tus posibilidades. La monotonía hará que te plantees un cambio de trabajo. Nada mejor que dormir para reponer fuerzas.

    Elemento: Agua

    Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

La pasión jugará un papel muy importante en tu vida. No es momento de derrochar. Los cambios en tu trabajo afectarán a tu vida personal. Si no te cuidas ese resfriado, fruto de los aires acondicionados, podría afectarte a los bronquios.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

