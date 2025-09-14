Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 14 de septiembre de 2025

JZ Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:08 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este domingo 14 de septiembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Aprovecha estos días de puente para desconectar mentalmente y descansar. Tu pareja te valora y te aprecia y te lo demostrará en los próximos días. Disfruta del momento. En el trabajo podrían llegar una serie de cambios que te alegrarán el mes. Puede que tengas un susto al realizar ejercicio físico, cuidado con los que haces. Hay gastos innecesarios que podrían complicarte el mes. Piénsalo antes de comprar cualquier cosa.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Las malas rachas pasan y esta no va a ser menos. Diciembre volverá a poner las cosas en su lugar y hará que te sientas mejor. Intenta mantener la calma durante las discusiones y preocupaciones sin agobiarte. En el trabajo te conviene guiarte por tu criterio personal antes que seguir consejos de nadie. Tu salud mental se ve afectada por tus horas en redes sociales. Intenta vivir sin mirar tanto el móvil. Si estás pensando pedir un préstamo, conviene que pienses bien los contras a largo plazo antes de lanzarte a la piscina.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Si todavía estás soltero será por poco tiempo. Mientras que si estás en pareja, tendréis un gran fin de semana. Tu trabajo pasará por una serie de cambios próximamente. Intenta demostrar más que nunca tu valía. Tiendes a sugestionarte más de la cuenta, pero la realidad es que te encuentras en buena forma física. Disfruta. Un premio inesperado podría llegar a tu bolsillo este mes, no te dará para grandes lujos pero por fin podrás darte ese capricho que tanto querías.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Tu relación no está pasando por su mejor momento y puede que notes que todos tus esfuerzos son inútiles. Todo lo contrario que en el trabajo donde tu entorno laboral te valorará más que nunca. Si tomas más comida basura de la que estás acostumbrado terminarás encontrándote mal. Vigila tu alimentación. Aquel negocio que tenías entre manos y por el que no acabas de decantarte puede ser tu gran oportunidad. Quien no arriesga no gana.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Tu pareja y tú tenéis una gran complicidad y todo indica que os espera un gran futuro por delante. Si estás desempleado, una buena oferta laboral podría estar a punto de cruzarse en tu camino. Has decubierto los beneficios de desconectar de vez en cuando y ya no pasas por alto el tiempo para ti. Sigue así para notar una gran mejoría emocional a largo plazo. Tu economía va cuesta arriba y de momento parace que seguirá manteniéndose así durante un tiempo.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Esta semana alguien que aprecias mucho podría decepcionarte. Intenta hablar las cosas y mejorar la comunicación. Tus asuntos personales harán que tengas la cabeza en otras cosas y pueden acabar pasando factura a tu trabajo. Un resfriado mal cuidado puede hacer que tengas que adaptar tus planes esta semana. Cuídate en cuanto notes síntomas. Tendrás un trabajo extra que te hará ganar algo más de dinero de lo habitual.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Un encuentro inesperado hará que tus planes se tambaleen durante los próximos meses. No permitas que nadie te pise y demuestra por qué tu trabajo es correcto. No realizas suficiente deporte y eso hace que te notes con poca energía y resistencia. Deberías visitar más el gimnasio. Toca apretarse el cinturón durante un tiempo, por el momento no aparecen nuevos ingresos en tu camino.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Las energías negativas acaban restando energía. No malgastes tu tiempo si no te ves preparado para enfrentamientos. Intenta ser más reflexivo antes de hablar y escucha las críticas como una mejora. Últimamente notas algunos problemas intestinales. Vigila lo que comes para identificar el problema si ves que persiste. Estabas pasando una racha un poco mala, con el dinero justo. Las cosas están a punto de cambiar a mejor.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu relación dará un paso más allá y notarás los pilares más fuertes que nunca. Aprovecha al máximo las oportunidades que te brinda el trabajo y aprenderás nuevas habilidades muy útiles. Intenta hacer más deporte para sentirte mejor y notarás cómo mejoran tus dolores de espalda. Esta semana recibirás un dinero imprevisto que podrás íntegro. No lo malgastes.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

No estás siendo del todo sincero y quiza eso termine pasando factura. Di las cosas claras. Es el momento perfecto para poner en marcha ese proyecto que te ronda por la cabeza. La rodilla te dará más problemas de lo habitual, intenta no pasarte con el ejercicio físico estos días. Controla los gastos o este puede acabar siendo el mes más caro de todo tu año.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La soltería hará que te plantees el rumbo de tu vida y que quieras aprovechar para cambiar de aires un tiempo. Te conviene tomar riesgos de vez en cuando que demuestren tu valía. Ten más confianza en ti mismo. La ansiedad puede afectarte más de la cuenta. Debes desconectar en la medida de lo posible para que los nervios no te afecten al apetito. Alguien a quien le dejaste dinero te hará un ingreso que te va a venir genial estos días.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Conocerás a alguien nuevo con quien vivir encuentros apasionados pero seguramente no llegará a nada más. Los detalles marcan la diferencia y harán que tu trabajo destaque más que nunca. No pases nada por alto. Estás consiguiendo abandonar tus malos hábitos, ahora intenta mantenerte firme para no volver atrás. Cuidado con quien te pide dinero. No todo el mundo te devolverá luego lo que le dejes.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

