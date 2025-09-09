Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 9 de septiembre de 2025
Las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis
Martes, 9 de septiembre 2025, 01:21
Consulta todas las predicciones del horóscopo para este martes 9 de septiembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.
Elemento: Fuego
Aries (21 de marzo – 20 de abril)
Aries esta semana vas a tener que reflexionar sobre tus prioridades. Pregúntate que significa más para ti y por qué no te enfocas completamente en esas cosas. Aprovecha este mes para reestructurar tus prioridades y dejar de estar dedicando todo tu tiempo a cosas que no tienen ninguna importancia para ti. Aries, ten por una vez en tu vida algo de cabeza y céntrate para seguir por el camino adecuado.
Elemento: Tierra
Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
Tauro, esta semana deberías reflexionar sobre tu círculo de amistades. Pregúntate si las personas que te rodean te merecen. No te cortes ni un pelo y piensa si las personas que te rodean te han estado levantando el ánimo o destrozándolo, y sí es lo segundo, no dudes en eliminar a esas personas de tu vida. Tauro, tú te mereces estar rodeado de buena gente, no dudes nunca de lo mucho que vales y dale tu amistad a quien se lo merezca.
Elemento: Aire
Géminis (21 de mayo – 24 de junio)
Géminis, hoy deberías reflexionar sobre tus opciones de vida. Pregúntate si estás contento con el camino que está tomando tu o vida o si necesitas hacer algún cambio importante. Es el momento de abrir los ojos y crecer como personas, así que, ponte las pilas y piensa en todas las opciones que te está dando la vida en este momento que no son pocas. Géminis, sé valiente y lánzate a la piscina sin pensártelo dos veces.
Elemento: Agua
Cáncer (25 de junio – 22 de julio)
Cáncer, este martes deberías reflexionar sobre tus estándares. Pregúntate si permitirías que tus seres queridos aguantarán todo el sufrimiento que has aguantado tú por culpa de personas que no valen ni un centavo. Cáncer, este mes reestructura todas tus ideas y no vuelvas a involucrarte más con personas que lo único que quieren es verte en lo más hondo del pozo. Sé un poco más exigente y rodéate de personas que te aporten buenas vibras.
Elemento: Fuego
Leo (23 de julio – 23 de agosto)
Leo, deberías reflexionar sobre tu moral. Pregúntate si estás orgulloso de la forma en que estás viviendo o si te has convertido en una persona que necesita cambiar. Aprovecha este mes y no dejes pasar la oportunidad de reflexionar sobre ello y ponerte manos a la obra si ves que hay algo que no te gusta en tu forma de vida. Leo, no todo el mundo es perfecto, así que, tampoco te machaques demasiado si las cosas no salen como tú crees.
Elemento: Tierra
Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)
Tendrás dudas existenciales sobre tu carrera profesional. Pregúntate si realmente te brinda paz y satisfacción o si solo estás ahí porque es lo que solías desear. Virgo, es el momento perfecto de hacer algunos cambios si es lo que necesitas para hacer que tu vida brille más que nunca. No te acomodes y sé tú mismo en todo momento. Reflexiona y cuando tengas claro qué es lo que quieres no dudes en luchar e ir a por ello.
Elemento: Aire
Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)
Libra, esta semana deberías reflexionar sobre todas tus relaciones. Pregúntate si estás rodeado de las personas adecuadas o simplemente estás cerca de esas personas porque te has acostumbrado a su presencia. Libra, este mes tienes que dar el paso definitivo y dejar atrás a esas personas que no tienen nada que ver contigo. Es hora de pensar en ti y hacer lo que siempre has querido, es decir, estar cerca de gente que te aporta y no te resta.
Elemento: Agua
Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)
Escorpio, es hora de reflexionar sobre tu vida en general. Pregúntate si estás contento donde estás o si necesitas comenzar de nuevo en un lugar distinto. No tengas miedo a lo que pueda llegar a pasar cuando indagues en tu interior. Necesitas ser libre y la única manera de serlo es siendo fiel a tus principios. Si tienes que abandonar el lugar donde estás para ser feliz no dudes en hacerlo porque la vida son dos días y ya has vivido uno y medio
Elemento: Fuego
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Pregúntate si estás viendo las cosas como realmente son o si las estás viendo como tú quieres verlas. Sagi, es hora de ponerte manos a la obra y no desperdiciar ni un solo segundo más de tu vida. Es hora de que afrontes la realidad tal y como es y empieces a caminar sobre suelo firme. Está bien hacer lo que te da la gana, pero todo tiene sus límites, es hora de hacerse cargo de las responsabilidades.
Elemento: Tierra
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Capri, hoy deberías reflexionar sobre tu futuro. Pregúntate si lo que estás haciendo está funcionando o si necesitas idear un nuevo plan para llegar a cumplir todo lo que quieres hacer. Capri, siempre has tenido claro que es lo que quieres hacer y lo que no, pero últimamente vives en una especie de nube que no te deja ver con claridad. Intenta centrarte para recuperar tu esencia y no dejes que nadie ni nada se interponga en tu camino.
Elemento: Aire
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Es hora de que reflexiones sobre la imagen que estás dando. Pregúntate si eres feliz siendo la persona que eres o si necesitas esforzarte un poco más para poder conseguir amarte a ti mismo como te mereces. Acuario, eres un ser excepcional, solo tienes que trabajar un poco para que tú mismo seas capaz de verlo. No dejes que nada ni nadie te infravalore porque vales millones, así que, ponte manos a la obra y quiérete como nunca nadie lo ha hecho.
Elemento: Agua
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo
Deberías reflexionar sobre tus metas. Pregúntate si tienes puesto el corazón en el objetivo final o si lo que realmente quieres es algo completamente distinto. No tengas miedo a cambiar todo lo que tenías pensado hasta ahora porque la vida es un cambio constante. No hay nada de malo en cambiar las metas, lo importante es darse cuenta de que no ibas por el camino correcto. Piscis, este mes date la oportunidad de descubrir cosas nuevas.
Fechas de cada signo del zodiaco
· Aries (21 de marzo – 19 de abril)
· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)
· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
· Leo (23 de julio – 22 de agosto)
· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
¿Qué es un horóscopo?
La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.
¿Y el Zodiaco?
Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.
