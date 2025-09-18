Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 18 de septiembre de 2025 Las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

ML Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:05 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este jueves 18 de septiembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Una sorpresa marcará el plano de las relaciones. Intenta no gastar más de la cuenta porque puedes recibir un gasto inesperado. El trabajo va a discurrir bien durante toda la jornada. Conviene que tome medidas para conciliar el sueño, pues lleva algún tiempo si descansar bien.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

El amor se presenta sin grandes cambios y no hay drama a la vista. Le responderán afirmativamente a una solicitud de crédito que estaba esperando. Deseará dar una buena impresión a sus superiores y eso le traerá buenos resultados. El estrés le causará una dolencia a la que deberá poner fin.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Estás cerrado a nuevas perspectivas amorosas, sé más flexible. Hay gastos extra relacionados con la casa que dejarán mella en tu cuenta. Trate de captar nuevos clientes para su empresa. Preste mucha más atención a su salud, lleva un tiempo alimentándose un poco mal.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Intenta ser más comprensivo y no te centres en lo malo. Sea un poco más cuidadoso en su relación de pareja, ya que se puede resentir. Intente mejorar su crédito hipotecario. Sea cual sea su profesión, brillará por su creatividad. Equilibrio excelente entre su cuerpo y su mente.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

No hay grandes cambios en el amor, que parece estar muy atrapado en la rutina del día a día. Cuida los gastos excesivos, puede que pronto tenga que hacer frente a un desembolso de dinero que no tenía contemplado. Ganará muchos puntos extra en el trabajo gracias a su carácter. Cotrole su mal humor o su salud se resentirá.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Antes de hablar, recapacita y piensa en cómo se siente tu pareja. No tome decisiones en caliente. Gran intuición para hacer inversiones rentables. Aproveche el momento para concretar proyectos rentables. Los cuidados pasados benefician ahora a su salud.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Grandes pronósticos en el plano del amor, que puede dejar una sorpresa muy gratificante. Además, es muy buen momento también para su economía. No defraude a ese superior que apostó por usted. Si fuerza demasiado la máquina, el organismo se debilita, téngalo en cuenta para un futuro no muy lejano.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Intenta mantener la comunicación con tu pareja, es fundamental para la salud de la relación. Su presupuesto no le permite excesos, así que no intente abarcar más de lo que puede. Llegarán tiempos mejores. Un amigo puede tener la clave de su éxito profesional.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Es tu turno de mover ficha en el amor. El dinero de reserva destínelo a la persona amada o a un regalo sorpresa para algún familiar o amigo. Buen día para pedir un aumento de sueldo. Últimamente los nervios no le dejan desconectar; busque alguna alternativa para llenar de actividades y distracción su tiempo de ocio.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

No descuides la alimentación ni el deporte si quieres evita run disgusto las próximas semanas. Los amigos y familiares le colmarán de cariño. Será el centro de atención. Momento delicado en cuestiones económicas. Si tiene más calma rendirá mejor en el trabajo. Controle los caprichos gastronómicos.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Podría ser víctima de un timo, así que mucho cuidado si va a invertir. Buena racha en el plano sentimental, estarás magnético. Puede permitirse ese capricho que hace tiempo que desea. Las responsabilidades profesionales aumentan, así que llega el momento de estar cetrado y no despistarse.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Tu temporada de soltería puede estar a punto de llegar a su fin. Procure que el éxito profesional no se le suba a la cabeza, puede llegar el día en el que en vez de arriba esté, de nuevo, abajo. Tome más calcio en su alimentación.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Temas

Cáncer

libra