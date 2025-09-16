Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 17 de septiembre de 2025

ML Martes, 16 de septiembre 2025, 23:45 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este miércoles 17 de septiembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Las cosas no están yendo como deberían con tu pareja. Trata de mejorar la comunicación y empezarás a notar resultados positivos en las próximas semanas. Aprovecha al máximo las oportunidades que te brinda el trabajo y aprenderás habilidades muy útiles. No realizas suficiente deporte y eso provoca que te sientas con poca energía. Tu economía mejorará notablemente en los próximos días gracias a un ingreso inesperado.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Podrías sentir ciertos celos de alguien del pasado de tu pareja. No es preocupante. Háblalo y estate tranquilo. Un ascenso podría estar a la vuelta de la esquina. Estás consiguiendo abandonar tus malos hábitos, ahora intenta mantenerte firme para no volver atrás. La gasolina hace que no te salgan las cuentas a final de mes. Gastas demasiado el coche, intenta moverte más y tu bolsillo lo notará.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Momento boyante para todo. Aprovechalo porque será inmejorable. En el ámbito laboral las cosas van a ir realmente bien con mejoras, buena relación entre compañeros y un jefe que te valorará como es debido. Intenta desconectar de vez en cuando, te vendrá bien. Recuerda controlar los impulsos para no gastar más de la cuenta. Deja de comprar cosas que no necesitas.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Te encuentras un poco deprimido y sabes que tu entorno lo nota. Intenta pasar más tiempo haciendo lo que te gusta para sentirte mejor, como pasar tiempo con los tuyos. Puede que te sientas un poco agobiado ante la carga laboral, intenta despejarte para que no te pase factura física. Tu salud será inmejorable y te encontrarás genial estos días. Hay muchos gastos innecesarios que te hacen complicado llegar a fin de mes. Piensa bien antes de comprar.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Conocerás a alguien nuevo con quien vivir encuentros apasionados pero seguramente no llegará a nada más. No permitas que nadie te pise y demuestra por qué tu trabajo es bueno. Cuidado con la comida o podrías tener molestias estomacales. Vigila tu alimentación. Aquel negocio que tenías entre manos y por el que no acabas de decantarte puede ser tu gran oportunidad. Quien no arriesga no gana.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Tu pareja te llevará a un fin de semana romántico. Si estás en soledad, una sorpresa puede estar a la vuelta de la esquina. Intenta centrarte en lo que haces. Tus asuntos personales harán que tengas la cabeza en las nubes y pueden acabar pasando factura a tu trabajo. Evita las comidas copiosas para reducir las digestiones pesadas que te vienen molestando últimamente. Cuidado a la hora de realizar compras por internet si quieres evitar un posible disgusto en tu cuenta bancaria.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Tu magnetismo estará por las nubes y estarás más seductor que nunca. Tus esfuerzos se verán recompensados y tu entorno laboral te valorará más que nunca. Tienes una energía desbordante con la que podrás hacer frente a todo lo que te propongas estos días. Cuentas con ahorros suficientes para hacer ese viaje que tanto te apetece, no te lo pienses tanto.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Intenta no discutir porque puedes decir cosas que realmente no piensas. Evita los conflictos estos días. Un despido hará qe te plantees cambiar de profesión. Céntrate en lo que realmente te gusta. Deja de lado los ultraprocesasdos y notarás cómo mejora tu cansancio y apatía. Una dieta sana te ayudará a sentirte mejor. Tendrás un trabajo extra que te hará ganar algo más de dinero de lo habitual.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

No te sientes escuchado y sabes que si la situación sigue así tus nervios estallarán de un momento a otro. Hazte respetar pero con moderación. Intenta ser más reflexivo antes de hablar y escucha las críticas como una mejora. Picar entre horas hace que te notes más pesado de lo normal. Cuidado con los snacks. Tu economía va cuesta arriba y de momento parace que seguirá manteniéndose así durante un tiempo.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Aparecerá alguien nuevo en tu vida con quien las cosas podrían funcionar finalmente. Déjate llevar. Tu trabajo pasará por una serie de cambios próximamente. Intenta demostrar más que nunca tu valía. Un resfriado hará que no estés en tu mejor momento, intenta descansar más. Controla los gastos o este puede acabar siendo el mes más caro de todo tu año.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu pareja y tú tenéis una gran complicidad y todo indica que os espera un gran futuro por delante. Tu turno laboral puede cambiar drásticamente y desearás una desconexión inmediata. Tu salud mental se ve afectada por tus horas en redes sociales. Intenta vivir sin mirar tanto el móvil. Un ingreso inesperado está a la vuelta de la esquina.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Un encuentro inesperado hará que tus planes se tambaleen durante los próximos meses. Es el momento perfecto para poner en marcha ese proyecto que te ronda por la cabeza. Una racha de emociones fuertes hará que te notes desanimado. Intenta mantener las comidas en orden para no perder energía. Tus finanzas se beneficiarán de un poco de orden. Intenta mantener controlados los gastos e ingresos para no llevarte un susto a final de mes.

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

