Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 10 de septiembre de 2025 Las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este lunes, 10 de septiembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Puede que hoy sea un día complicado, con algunos desencuentros con familiares. Conseguirás el equilibrio entre gastos e ingresos, sigue por el buen camino. No busques protección en tus compañeros, no la necesitas. Estás bien de salud, pero notarás algo de cansancio al final del día.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Podría fraguar un romance con una persona poco conocida. Has gastado más de la cuenta y vas con el agua al cuello, aprende la lección. No te agobies en el trabajo, está todo resuelto. Evita que pequeños imprevistos te amarguen la vida.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Hoy va a ser un día agradable en lo referente a asuntos sentimentales. Tus finanzas necesitan una atención adecuada, llevas mucho descontrol. Presta más atención a tu trabajo. Vas a tener que cuidarte más.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

La relación de pareja va viento en popa. Debes ser más prudente y gastar de acuerdo con tus posibilidades. El ambiente de trabajo es cordial. Cuida tu garganta, especialmente si eres fumador/a.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Evita que la influencia exterior deteriore tu relación. Hoy será una jornada de gastos incontrolados, así que será mejor que empieces a ahorrar mañana. Puede que la jornada de trabajo se complique más de la cuenta. Mucho ánimo y, sobre todo, no te lleves los problemas de trabajo a casa. Debes cuidarte física y psíquicamente.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Es probable que conozcas a alguien encantador/a que te hará volver a creer en el amor. Debes tranquilizarte, llevas una época de muchos nervios y tu salud comenzará a resentirse. Volverá a ti ese dinero que prestaste un día. Aporta un toque personal a los proyectos de tu empresa.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Mira a tu alrededor y encontrarás el amor. Vas a tener gastos, pequeños pero abundantes. No te inquietes, los cambios en el trabajo no serán negativos. Debes vigilar mucho más las comidas, ya que tu estómago será el punto débil.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

No provoques discusiones sin sentido con tu pareja. Reflexiona sobre la oferta económica que te hicieron. Eres una persona con un carácter fuerte, así que antes de hablar con tus jefes, medítalo bien. Te puedes arrepentir después. No pienses tanto en tus problemas de salud.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

En lo sentimental, no fuerces situaciones difíciles, salvo que quieras que eso provoque finalmente la ruptura. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. En el trabajo, debes establecer prioridades. Presta más atención a tu cuerpo, no te hagas el fuerte.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los fallos de tus familiares te los debes tomar con más calma. Prudencia en las gestiones económicas. Las dudas en tu trabajo te harán plantearte nuevos objetivos. No dejes que el estrés te juegue una mala pasada.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las dudas y los temores son malos consejeros para el amor. Elimina los gastos superfluos. Ser ordenado te vendrá muy bien en el plano laboral. Quizás tenga dolor de cabeza, pero se le pasará enseguida.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Oportunidad de cambios en tu vida sentimental. Estás atravesando por un buen momento económico, pero no por ello debes gastar más. Piensa que pueden venir tiempos difíciles. Tendrás presión laboral por parte de los compañeros de trabajo.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

