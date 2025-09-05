Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 6 de septiembre de 2025
Las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis
Viernes, 5 de septiembre 2025, 23:49
Consulta todas las predicciones del horóscopo para este sábado 6 de septiembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.
-
Elemento: Fuego
Aries (21 de marzo – 20 de abril)
Debes pensar muy bien qué es lo que quieres en una relación amorosa. No te apresures en tomar decisiones o en entablar conversaciones que no quieres tener. Tómate un tiempo para pensar. Puedes decidir tu futuro, ¿esa es la persona que amas? El Universo te está dando vía libre para que cumplas tus sueños pero con la condición de que te pongas en primer lugar, incluso si estás enamorada/o.
Elemento: Fuego
Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.
Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.
-
Elemento: Tierra
Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
Lo importante es que encuentres el equilibrio y que tu romance aporte en lugar de quitarte energía. Debes revisar minuciosamente tu vida amorosa. Ya no quieres repetir patrones en tus relaciones, no te preocupes que no pasará. Deberás ser más flexible para que nuevas personas entren o salgan de tu vida durante la temporada de eclipses. Ya estás listo/a para vivir una forma de amar que te encantará.
Elemento: Tierra
Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.
Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.
-
Elemento: Aire
Géminis (21 de mayo – 24 de junio)
Has descuidado un poco tu círculo social pero ya es momento de retomar aquellos planes que habías dilatado o cancelado. Tu contexto social está que arde, Géminis, así que es el ambiente ideal para inyectar emoción a tu vida amorosa. Es posible que conozcas a alguien que será importante en tu vida durante los próximos meses o años.
Elemento: Aire
Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.
Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.
-
Elemento: Agua
Cáncer (25 de junio – 22 de julio)
El año pasado te trajo romances intensos, pero que te lastimaron e hicieron perder la esperanza. Cáncer, ahora puedes sanar para siempre. Te sentirás motivada/o para cambiar algo en tu vida romántica. Si aprendiste las lecciones, junio te traerá un nuevo amor.
Elemento: Agua
Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.
Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.
-
Elemento: Fuego
Leo (23 de julio – 23 de agosto)
El tema de conversación este mes es el amor a secas. Querrás hablar sobre tus deseos y observar la respuesta de tu pareja. Sabes que necesitas reciprocidad y si no estás en la misma frecuencia que tú lover eso te pone a dudar… Si las cosas marchan bien, es posible que estés lista/o para estabilizarte en una relación.
Elemento: Fuego
Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.
Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.
-
Elemento: Tierra
Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)
Tal vez estés pensando en comprometerte en una relación, tal vez te sorprendan con una propuesta… En cualquier caso, este mes tu prioridad serán las relaciones serias o las relaciones que tienen futuro para ti. Este día te traerá una sanación para que reconozcas tu valor y el amor que mereces.
Elemento: Tierra
Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.
Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.
-
Elemento: Aire
Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)
Has crecido y tal vez ya estés listo/a para profundizar en ese vínculo que conservabas como una opción más por miedo a sucumbir en el amor. Lentamente, tendrán oportunidad de conocerse mucho más y maravillarse con las rarezas del otro. Empezarás a compartir partes de ti misma/o que no estabas dispuesta/o a exponer. La vulnerabilidad también es clave para tener relaciones sólidas.
Elemento: Aire
Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.
Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.
-
Elemento: Agua
Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)
Organiza tu mente y aplica la sinceridad con lo que deseas. Quieres pasión, entrega y seguridad por parte de la persona con la que estás o de la que estás buscando… Estás más que preparada/o con todo los eclipses que han pasado por ti para crear una base sólida de largo aliento con tu pareja. Lo importante es preguntarse ¿esa es la persona que te acompañará los siguientes años? Estás a punto de vivir algo muy diferente en tu trayectoria romántica. Mantén la mente abierta a lo que te trae el amor.
Elemento: Agua
Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.
Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.
-
Elemento: Fuego
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Ahora tienes el camino despejado para avanzar en el trabajo. No dejes que nada ni nadie te para. Cuánta razón tiene esa frase de «solo fracasa aquel que no lo intenta». Ve a por todas, tendrás mucho éxito.
Elemento: Fuego
Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.
Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.
-
Elemento: Tierra
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Has agotado tus esfuerzos en el área de hogar y familia debido a situaciones dolorosas y frustrantes. Este será un nuevo comienzo para ti. Con tus asuntos en claro lograrás abrirte a experiencias un poco más… divertidas y sensuales.
Elemento: Tierra
Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.
Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.
-
Elemento: Aire
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Los cambios que atravieses se reflejarán en tus vínculos. ¿Qué tipo de amor estás dispuesta/o a dar y recibir? Es probable que un viaje te anuncie un nuevo capítulo amoroso.
Elemento: Aire
Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.
Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.
-
Elemento: Agua
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo
Podrías encontrarte resolviendo malentendidos con tu pareja. Si deseas estabilidad, este finde será el momento perfecto para hacer los ajustes que requieres en tu zona de valor y que repercutirán en tu vida amorosa.
Elemento: Agua
Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.
Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.
Fechas de cada signo del zodiaco
· Aries (21 de marzo – 19 de abril)
· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)
· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
· Leo (23 de julio – 22 de agosto)
· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
¿Qué es un horóscopo?
La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.
¿Y el Zodiaco?
Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.
Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.
