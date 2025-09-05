Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del viernes 5 de septiembre de 2025

TV Viernes, 5 de septiembre 2025, 01:19 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este viernes 5 de septiembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Llegará alguien nuevo a tu vida que puede que no termine siendo lo que esperas. Ve con cuidado Intenta centrarte en lo que haces. Tus asuntos personales harán que tengas la cabeza en las nubes y pueden acabar pasando factura a tu trabajo. Has pasado unos días un poco malos, pero por fin te recuperarás por completo. Cuentas con ahorros suficientes para hacer ese viaje que tanto te apetece, no te lo pienses tanto.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Un encuentro inesperado hará que tus planes se tambaleen durante los próximos meses. Tu turno laboral puede cambiar drásticamente y desearás cambiar de trabajo. Tiendes a sugestionarte más de la cuenta, pero la realidad es que te encuentras en buena forma física. Disfruta. Hay muchos gastos innecesarios que te hacen complicado llegar a fin de mes. Piensa bien antes de comprar.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Tu relación no está pasando por su mejor momento y puede que notes que todos tus esfuerzos son inútiles. Tu trabajo pasará por una serie de cambios próximamente. Intenta demostrar más que nunca tu valía. Evita las comidas copiosas para reducir las digestiones pesadas que te vienen molestando últimamente. Estabas pasando una racha un poco mala, con el dinero justo. Las cosas están a punto de cambiar a mejor.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Conocerás a alguien nuevo con quien vivir encuentros apasionados pero seguramente no llegará a nada más. Un ascenso podría estar a la vuelta de la esquina. Cuidado a la hora de tomar suplementos alimenticios. No vale la pena obsesionarse con el peso, pero si quieres adelgazar nada mejor que el deporte y alimentos saludables. La gasolina hace que no te salgan las cuentas a final de mes. Gastas demasiado el coche, intenta moverte más y tu bolsillo lo notará.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Esta semana alguien que aprecias mucho podría decepcionarte. Intenta hablar las cosas. Presta atención a lo que dicen tus jefes e intenta mejorar tu trabajo en la medida de lo posible. Tu salud será inmejorable y te encontrarás genial estos días. Tendrás un trabajo extra que te hará ganar algo más de dinero de lo habitual.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Tu magnetismo estará por las nubes y estarás más seductor que nunca. Un despido hará qe te plantees cambiar de profesión. Céntrate en lo que realmente te gusta. Un resfriado hará que no estés en tu mejor momento, intenta descansar más. Un premio de lotería te dejará un regalo este mes, no te dará para grandes lujos pero por fin podrás darte ese capricho que tanto querías.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Intenta no discutir porque puedes decir cosas que realmente no piensas. Evita los conflictos estos días. Puede que algún compañero de trabajo te juegue una mala pasada. Estate al tanto para evitar conflictos. Si tomas más comida basura de la que estás acostumbrado terminarás encontrándote mal. Vigila tu alimentación. No consigues eliminar las compras compulsivas de tu vida y así no podrás ahorrar nunca. Tómatelo en serio para evitar problemas futuros.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Te encuentras un poco deprimido y sabes que tu entorno lo nota. Intenta pasar más tiempo haciendo lo que te gusta para sentirte mejor, como pasar tiempo con los tuyos. Es difícil afrontar la carga de trabajo y muchas veces el estrés puede contigo. Respira, porque se vienen unos días un poco ajetreados. Tienes una energía desbordante con la que podrás hacer frente a todo lo que te propongas estos días. Un ingreso inesperado está a la vuelta de la esquina.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las energías negativas acaban restando energía. No malgastes tu tiempo si no te ves preparado para enfrentamientos. Es el momento perfecto para poner en marcha ese proyecto que te ronda por la cabeza. Estás consiguiendo abandonar tus malos hábitos, ahora intenta mantenerte firme para no volver atrás. Tu desorganización hace que gastes más dinero de lo que realmente necesitas. Haz listas para no comprar más de la cuenta.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Vuelve alguien de tu pasado que puede ser que no quieras ver de nuevo. Si estás desempleado, una buena oferta laboral podría estar a punto de cruzarse en tu camino. Disfrutarás de una salud inmejorable y estás en uno de tus mejores momentos de forma física. Ojo con los correos sospechosos que te llegan, pueden vaciar tu cuenta y dejar sin nada si sigues algún enlace engañoso.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Cuidado con las expectativas que te generas de los demás para evitar desengaños amorosos. Tus esfuerzos serán recompensados y tu entorno laboral te valorará más que nunca. Intenta hacer más deporte para sentirte mejor y notarás cómo mejoran tus dolores de espalda. Controla los gastos o este puede acabar siendo el mes más caro de todo tu año.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Las malas rachas pasan, pero la tuya parece ir para largo. Intenta no perder los nervios durante las discusiones. Te conviene tomar riesgos de vez en cuando que demuestren tu valía. Ten más confianza en ti mismo. Una racha de emociones fuertes hará que te notes desanimado. Intenta mantener las comidas en orden para no perder energía. Estás saliendo más de la cuenta y las facturas de comidas y fiestas te están dejando en números rojos.

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

