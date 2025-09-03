Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 3 de septiembre de 2025 Las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este miércoles, 3 de septiembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

No discutas con tu pareja por cosas que no tienen importancia. Pide consejo antes de malgastar tu dinero. Tu rendimiento laboral no es bueno, deberás esforzarte un poco más. Te has acomodado en la rutina. Magnífica salud, sal a divertirte.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Un compañero/a de trabajo se interesa por ti. Busca nuevas formas de aumentar tu capital. Estás en un momento excelente en tus estudios. La mala alimentación de los últimos meses derivará en dolores de cabeza.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Buen momento para encontrar el amor, que puede que llegue donde menos lo esperas. Reúnete con antiguos compañeros, quizá un viejo amigo/a haga que te ilusiones de nuevo. Tu esfuerzo te reportará unos ingresos extras. Tienes controlados todos los asuntos profesionales. Cuida mucho la espalda.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Dile claramente a tu pareja lo que esperas de ella, debéis tener más comunicación. Te amenazan importantes gastos extras, el ahorro es muy importante. Trabajarás de modo más gratificante y responsable. Aparecerá un problema leve con las articulaciones.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Notarás que eres muy querido/a por todos los que te rodean y ello te hace feliz. No caigas en la tentación de gastar más de lo que puedes. Hoy puede que te recomienden un nuevo trabajo o una nueva oportunidad, piénsatelo bien. Disfruta de la buena mesa, tu salud es perfecta.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Sé más afectivo y cariñoso con los tuyos. Haz un análisis de tus cuentas, es necesario. El ambiente laboral es muy tranquilo y despejado últimamente, así que estás disfrutando de esa nueva etapa. El abandono al que te sometes diariamente, mermará tu salud.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Vivirás una jornada de euforia, te enamorarás. Haz cuentas lo antes posible y te ahorrarás disgustos. Aunque te saquen de quicio, contrólate en tu trabajo. Si puedes, vete al mar, es una gran fuente de energía.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Aceptar un compromiso llenará tu vida de felicidad. Últimamente has tenido muchos gastos, revisa tus cuentas. Buen momento para pedir un aumento de sueldo. Realiza alguna actividad deportiva, tu cuerpo te lo agradecerá y pronto notarás los cambios.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Conocerás a una persona muy atractiva. Hoy los astros te favorecen, prueba con los juegos de azar. Buena jornada para realizar entrevistas y cerrar tratos. Tu piel necesita más que nunca de tus atenciones.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu naturaleza seductora es tu mejor tarjeta de presentación. Paciencia en lo económico. Las contrariedades laborales no son ataques personales. Los huesos pueden resentirse si te excedes con el deporte.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

No te dejes llevar por los celos en tu relación, sólo empeorarán las cosas. Recibirás un dinero inesperado. No dudes de tus valores y capacidades laborales, tienes mucho que aportar. Pon interés sobre tu aspecto físico, no te abandones.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Probablemente aparecerá en tu vida alguien muy especial. Prudencia en los asuntos de dinero. En lo profesional, recibirás halagos interesados. En plena forma, vas recuperando las ganas de hacer cosas.

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

