Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 2 de septiembre de 2025

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este martes 2 de septiembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Los próximos días no pueden presentarse mejores a nivel amoroso. Disfruta. Tus grandes resultados harán que te valores a ti mismo más que nunca. Enhorabuena Cargar con más de lo que puedes hará que te notes Estabas pasando una racha un poco mala, con el dinero justo. Las cosas están a punto de cambiar a mejor.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Tu relación no está pasando por su mejor momento y puede que notes que todos tus esfuerzos son inútiles. Es difícil afrontar la carga de trabajo y muchas veces el estrés puede contigo. Respira, porque se vienen unos días un poco ajetreados. Tu salud mental se ve afectada por tus horas en redes sociales. Intenta vivir sin mirar tanto el móvil. Recuerda que debes controlar los impulsos para no gastar más de la cuenta. Deja de comprar cosas que no necesitas.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Un encuentro inesperado hará que tus planes se tambaleen durante los próximos meses. Es el momento perfecto para poner en marcha ese proyecto que te ronda por la cabeza. Picar entre horas hace que te notes más pesado de lo normal. Vigila tu alimentación. Tu desorganización hace que gastes más dinero de lo que realmente necesitas. Haz listas para no comprar más de la cuenta.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Eres detallista y exiges lo mismo por parte de los demás. Una velada romántica inesperada cambiará todos tus planes. Tu turno laboral puede cambiar drásticamente y desearás cambiar de trabajo. Disfrutarás de una salud inmejorable y estás en uno de tus mejores momentos de forma física. Cuidado con quien te pide dinero. No todo el mundo te devolverá luego lo que le dejes.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Te sentirás celoso de alguien del pasado de tu pareja. Escuha a tu intuición, tus sospechas pueden ser verdad. Puede que algún compañero de trabajo te juegue una mala pasada. Estate al tanto para evitar conflictos. Tu salud será inmejorable y te encontrarás genial estos días. Un premio de lotería te dejará un regalo este mes, no te dará para grandes lujos pero por fin podrás darte ese capricho que tanto querías.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Intenta no discutir porque puedes decir cosas que realmente no piensas. Evita los conflictos estos días. No permitas que nadie te pise y demuestra por qué tu trabajo es correcto. Intenta hacer más deporte para sentirte mejor y notarás cómo mejoran tus dolores de espalda. Tu economía va cuesta arriba y de momento parace que seguirá manteniéndose así durante un tiempo.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Las energías negativas acaban restando energía. No malgastes tu tiempo si no te ves preparado para enfrentamientos. Un despido hará qe te plantees cambiar de profesión. Céntrate en lo que realmente te gusta. No realizas suficiente deporte y eso hace que te notes con poca energía y resistencia. Deberías visitar más el gimnasio. Cuentas con ahorros suficientes para hacer ese viaje que tanto te apetece, no te lo pienses tanto.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Vuelve alguien de tu pasado que puede ser que no quieras ver de nuevo. Puede que te sientas un poco agobiado ante la carga laboral, intenta despejarte para que no te pase factura física. Un resfriado hará que no estés en tu mejor momento, intenta descansar más. No consigues eliminar las compras compulsivas de tu vida y así no podrás ahorrar nunca. Tómatelo en serio para evitar problemas futuros.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

No te sientes escuchado y sabes que si la situación sigue así tus nervios estallarán de un momento a otro. Hazte oir. En el trabajo, ahora te conviene más guiarte por tu criterio que seguir consejos ajenos. Una racha de emociones fuertes hará que te notes desanimado. Intenta mantener las comidas en orden para no perder energía. Necesitas ahorrar para posibles imprevistos que pueden venir en un futuro.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu intuición nunca falla, así que haz caso a tus sospechas. Presta atención a lo que dicen tus jefes e intenta mejorar tu trabajo en la medida de lo posible. Has decubierto los beneficios de desconectar de vez en cuando y ya no pasas por alto el tiempo para ti. Sigue así para notar una gran mejoría emocional a largo plazo. Tus finanzas se beneficiarán de un poco de orden. Intenta mantener controlados los gastos e ingresos para no llevarte un susto a final de mes.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Conocerás a alguien nuevo con quien vivir encuentros apasionados pero seguramente no llegará a nada más. Un ascenso podría estar a la vuelta de la esquina. Deja de lado los ultraprocesasdos y notarás cómo mejora tu cansancio y apatía. Una dieta sana te ayudará a sentirte mejor. Controla los gastos o este puede acabar siendo el mes más caro de todo tu año.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Las malas rachas pasan, pero la tuya parece ir para largo. Intenta no perder los nervios durante las discusiones. Esta semana pueden haber acontecimientos que cambien tu rutina laboral para bien. Has pasado unos días un poco malos, pero por fin te recuperarás por completo. Aquel negocio que tenías entre manos y por el que no acabas de decantarte puede ser tu gran oportunidad. Quien no arriesga no gana.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

