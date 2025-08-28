Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 28 de agosto de 2025
Las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis
Jueves, 28 de agosto 2025, 01:11
Consulta todas las predicciones del horóscopo para este jueves 28 de agosto de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.
-
Elemento: Fuego
Aries (21 de marzo – 20 de abril)
Si te encuentras con alguien que tiene una opinión contraria a la tuya, lo más inteligente será dialogar, dejar que la otra persona exponga sus argumentos y escucharle atentamente. No quieras tener siempre la razón. En el amor te esperan buenos momentos, Aries, eso sÍ no te dejas llevar por un repentino impulso de discutir.
Elemento: Fuego
Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.
Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.
-
Elemento: Tierra
Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
En el terreno económico habrá alguna experiencia positiva y puede llegarte un dinero que te ayudará a saldarar deudas que te preocupaban a diario. A nivel sentimental, si te sientes atraída por alguien, no dejes pasar ni un día más y haz por acercarte hoy mismo a esa persona que no te quitas de la cabeza. No te entretengas o se te adelantarán.
Elemento: Tierra
Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.
Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.
-
Elemento: Aire
Géminis (21 de mayo – 24 de junio)
Últimamente estás muy pendiente de los problemas de los demás, y aunque te agradezcan el apoyo que les estás brindando, no debes olvidarte de ti y buscar pequeños momentos contigo misma para recargarte de energía y hacer cosas que te apasionen y te hagan sentir bien. Recuerda que tu prioridad debes de ser tu. No cargues con más peso del que puedes llevar a tus espaldas.
Elemento: Aire
Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.
Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.
-
Elemento: Agua
Cáncer (25 de junio – 22 de julio)
Tu día va a estar lleno de diversión, alegría y popularidad. No te faltará una agradable sorpresa que le pondrá un toque muy interesante a la jornada. Te ofrecerán nuevos trabajos sin que hagas mucho esfuerzo por obtenerlos. Además, la suerte te sonríe y es probable que te toque un gran premio inesperado en el bingo o en la lotería.
Elemento: Agua
Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.
Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.
-
Elemento: Fuego
Leo (23 de julio – 23 de agosto)
Después de una mala racha, las cosas van a cambiar. Pronto te darán una muy buena noticia que hará que te tengas que replantear algunas cosas. Esta semana te reencontrarás con viejos amigos del pasado y te darás cuenta de que nada ha cambiado durante este tiempo. No vuelvas a descuidar estas amistades y mantenlas muy cerca porque esas personas son con las que vas a poder contar siempre, tanto para lo bueno como para lo malo.
Elemento: Fuego
Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.
Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.
-
Elemento: Tierra
Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)
Nadie dijo que fuera fácil alcanzar la felicidad. A veces tenemos que pasar por momentos difíciles o incluso amargos para que vuelva la calma. Si has pasado por una etapa dolorosa, triste, de la que pensabas que no podrías salir, hoy la vida te sorprenderá.
Elemento: Tierra
Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.
Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.
-
Elemento: Aire
Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)
Es posible que esta semana sientas una gran decepción por parte de alguien a quien quieres, no te hundas y háblalo con tus amigos más cercanos. En ellos encontrarás las palabras que necesitabas. Actúa con inteligencia. Te espera un buen momento en el trabajo, tus esfuerzos van a ser muy bien valorados. Es posible que sientas que tu vida profesional es tan absorbente que te monopoliza por completo.
Elemento: Aire
Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.
Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.
-
Elemento: Agua
Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)
Intenta dedicar tiempo a otras cosas. La mejor manera de desintoxicarte naturalmente es mediante un ejercicio activo y una alimentación adecuada y sin excesos. Pronto habrá dinero en tu camino. Ten paciencia.
Elemento: Agua
Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.
Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.
-
Elemento: Fuego
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Es posible que pronto recibas la devolución de un préstamo que hiciste a una persona cercana y creías haber perdido, pero debes tener cuidado antes de efectuar algún tipo de negocio con el cual no estés familiarizado/a, puedes llegar a perder mucho dinero.
Elemento: Fuego
Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.
Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.
-
Elemento: Tierra
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Si te sientes algo indispuesto/a físicamente, no te inquietes porque según transcurra el día te irás recuperando y al llegar la tarde estarás nuevamente en forma. Viene una época con mucha carga de trabajo, no te agobies, pronto disminuirá el volumen y te relajarás. Recibirás un ingreso de forma inesperada que te ayudará a ir un poco más desahogado durante este mes.
Elemento: Tierra
Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.
Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.
-
Elemento: Aire
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Te sientes algo cansado/a ultimamente, quizá te venga bien tomar algún suplemento natural que te ayude a recuperar la energía. Has descuidado mucho algunas relaciones. Aprovecha estos días para escribirles y pedirles una disculpa. Recuerda que las amistades hay que regarlas. Es posible que pronto te enfrentes a una reunión muy importante en el trabajo que pueda afectar a tu futuro laboral.
Elemento: Aire
Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.
Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.
-
Elemento: Agua
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo
Puede que tengas algunos gastos con los que no contabas, intenta no derrochar. En el amor te irá muy bien los próximos días. Presta mucha atención a los excesos en gastos de dinero, momento para ahorrar. Una fuerza interior te animará en el trabajo y provocará que te sea mas fácil defender aquello en lo que crees.
Elemento: Agua
Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.
Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.
Fechas de cada signo del zodiaco
· Aries (21 de marzo – 19 de abril)
· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)
· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
· Leo (23 de julio – 22 de agosto)
· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
¿Qué es un horóscopo?
La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.
¿Y el Zodiaco?
Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.
