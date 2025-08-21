Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 22 de agosto de 2025
Las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis
Jueves, 21 de agosto 2025, 23:38
Consulta todas las predicciones del horóscopo para este viernes 22 de agosto de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.
-
Elemento: Fuego
Aries (21 de marzo – 20 de abril)
En el ámbito familiar estos días hay una cierta energía negativa que no te conviene para nada porque podrías contagiarte de ella y te restaría vitalidad. Viene una época con mucha carga de trabajo, no te agobies, pronto disminuirá el volumen y te relajarás. Vigila especialmente la salud de los tuyos. Un viejo amigo te propuso no hace mucho un negocio magnífico. Ponte en contacto inmediatamente con esa persona y pronto recibirás gratas sorpresas económicas.
Elemento: Fuego
Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.
Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.
-
Elemento: Tierra
Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
Las energías negativas acaban restándote vitalidad. No malgastes tiempo en enfrentamientos. Una reunión importante puede hacer tambalear el mundo a tu alrededor a costa del trabajo. Relativiza. Intenta no pasarte con el ejercicio físico estos días. Estás pasando una racha un poco mala, con el dinero justo pero las cosas están a punto de cambiar a mejor.
Elemento: Tierra
Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.
Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.
-
Elemento: Aire
Géminis (21 de mayo – 24 de junio)
Tendrás una semana intensa porque la empezarás con un ánimo muy irascible. Evita las discusiones que pueden llevarte a decir cosas que realmente no piensas. Te espera un buen momento en el trabajo, tus esfuerzos van a ser muy bien valorados. No te confíes y sigue cuidándote para evitar recaídas en viejos problemas de salud. Pronto tendrás una reunión que podría generar una situación económica no esperada.
Elemento: Aire
Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.
Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.
-
Elemento: Agua
Cáncer (25 de junio – 22 de julio)
Esta semana, con tu pareja, lo que comenzará como una discusión podría terminar en un acalorado debate que no llevará a ningun punto, intenta evitarlo. Una fuerza interior te animará en el trabajo y provocará que te sea mas fácil defender aquello en lo que crees. Vives un momento delicado de salud pero muy pronto todo volverá a estar como antes y llegarás a encontrarte mejor que nunca. Dentro de poco tiempo tendrás luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica.
Elemento: Agua
Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.
Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.
-
Elemento: Fuego
Leo (23 de julio – 23 de agosto)
Esta semana, si tu pareja no te es completamente sincera, tú tampoco lo serás. Viene una época en la que estarás más distraido/a en el trabajo, concéntrate en los detalles. Debes tomar precauciones a la hora de manipular sustancias tóxicas para evitar accidentes o descuidos. Presta mucha atención a los excesos en gastos de dinero, momento para ahorrar.
Elemento: Fuego
Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.
Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.
-
Elemento: Tierra
Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)
Pronto tu pareja te comenzará a incluir en su núcleo familiar y amistoso como signo de mayor confianza en vuestra relación. Quizá algún compañero de trabajo intenta pisarte, no permitas que tu esfuerzo y dedicación pasen desapercibidos. Haz más ejercicio del que realizas, estar parado/a solo puede traerte malas consecuencias. Verifica la información sobre deudas, impuestos o cuentas bancarias porque algo inesperado podría cambiar las cosas.
Elemento: Tierra
Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.
Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.
-
Elemento: Aire
Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)
Es posible que tu pareja cometa algún error que te decepcione, no te muestres frío/a y distante, háblalo con él/ella directamente. Si tienes un proyecto comercial en mente es el momento de ponerlo en marcha. Si te sientes algo indispuesto/a físicamente, no te inquietes porque según transcurra el día te irás recuperando y al llegar la tarde estarás nuevamente en forma. Es una semana excelente para los negocios y los temas relacionados con el dinero en general.
Elemento: Aire
Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.
Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.
-
Elemento: Agua
Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)
Es posible que esta semana sientas una gran decepción por parte de alguien a quien quieres, no te hundas, lo superarás pronto. En el trabajo, ahora te conviene más guiarte por tu criterio que seguir consejos ajenos. Es necesario que aprendas a relajarte y que dedique tiempo para ti. La tensión es la causa esencial de tu malestar en temas de salud. El dinero va a pasar a ser tu principal obsesión, no le des tanta importancia, quizá te pierdas otras cosas importantes a tu alrededor.
Elemento: Agua
Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.
Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.
-
Elemento: Fuego
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Tu relación se ha encaminado muy positivamente y requiere una consolidación. Sois una pareja con mucho futuro. Ten cuidado con ofertas de trabajo que te prometen dinero fácil y poco esfuerzo. Las vibraciones planetarias contribuyen a elevar tu vitalidad y estimular tu sistema nervioso. La rutina no debe afectar negativamente a tu actividad en las finanzas. Debes estar siempre alerta y en activo.
Elemento: Fuego
Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.
Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.
-
Elemento: Tierra
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Es el momento de replantear la naturaleza de tu relación, sé positivo/a pero sincero/a con tu pareja. No le ocultes lo que piensas. Es posible que durante la mañana de hoy te muestres distraído/a, lo cual te causaría trastornos en tu empleo y retrasos en tus asuntos laborales. Presta atención. Si te encuentras cansado/a físicamente, no te preocupes. Tu signo posee una gran resistencia interna y una extraordinaria capacidad para la regeneración física. La tendencia a abarcar más de lo que puedes te está causando tensiones y hasta pérdidas económicas. Ten cuidado y maneja con más cautela tu dinero.
Elemento: Tierra
Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.
Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.
-
Elemento: Aire
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
En el amor te irá muy bien los próximos días. Es posible que sientas que tu vida profesional es tan absorbente que te monopoliza por completo. Intenta dedicar tiempo a otras cosas. Mantente cerca de tu mascota y si no tienes, de alguna mascota de alguien cercano. Su presencia puede ayudarte a aliviar tus tensiones y descargar energía nerviosa. Parece que tu economía sigue a buen ritmo y todavía lo hará por un tiempo.
Elemento: Aire
Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.
Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.
-
Elemento: Agua
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo
Tu familia y tus amigos estarán muy pendientes de ti hoy, serás muy popular. Si no ya no estabas muy cómodo/a en tu lugar de trabajo, esta semana la situación puede ponerse todavía más inquietante. Si padeces de artritis, reuma o dolores en los huesos, este es un momento propicio en el que puedes experimentar una gran mejoría de tus dolencias. Pronto habrá dinero en tu camino. Ten paciencia.
Elemento: Agua
Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.
Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.
Fechas de cada signo del zodiaco
· Aries (21 de marzo – 19 de abril)
· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)
· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
· Leo (23 de julio – 22 de agosto)
· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
¿Qué es un horóscopo?
La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.
¿Y el Zodiaco?
Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.
