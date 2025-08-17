Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 17 de agosto de 2025

DM Domingo, 17 de agosto 2025, 00:04 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este domingo, 17 de agosto de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Estás viviendo un año de cambios y este verano te abrirá la puerta a nuevas oportunidades en el amor. Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Alguien del pasado se pondrá en contacto contigo para recuperar una vieja amistad. Aprovecha las vacaciones para recuperar algunas de tus aficiones favoritas que tenías olvidadas.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

El plano del amor se presenta sin novedades para la jornada de hoy, pero sí que tendrás que prestar atención al plano económico para no perder dinero. El trabajo va a discurrir bien durante todo el día y si estás de vacaciones vivirás un momento especial. Conviene que tomes medidas para conciliar el sueño, pues llevas algún tiempo sin descansar bien.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Acabas de pasar por una época de inestabilidad emocional y en este puente de agosto volverás a conectar contigo mismo. Aprovecha los días libres para quedar con amigos y familia, con ellos es con quien mejor estás y sientes paz a su lado. Cuida de tu espalda y date baños en el mar si te sientes especialmente contracturado.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

El amor llama a la puerta si estás soltero. Presta atención a los pequeños detalles y también a los gastos excesivos, porque puede que pronto tenga que hacer frente a un desembolso de dinero que no tenías contemplado. Ganarás muchos puntos extra en el trabajo gracias a tu carácter. Cotrola su mal humor o su salud se resentirá

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Leo, este es el tiempo de tu cumpleaños por lo que te sientes pletórico y lleno de energía. Te gusta el verano y se nota. Pero cuidado con los viajes, a veces traen contratiempos inesperados que pueden llevar discusiones con tus acompañantes. Tienes que volver a comer más fruta y verdura para no perder la buena salud. No te olvides del deporte, que siempre te sienta tan bien.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

No dejes que la melancolía se adueñe de ti, es pasajera. Atraviesas un momento económico estable, sigue por ese camino y no derroches. Controla tus impulsos y no intentes imponer tus decisiones en el trabajo, debes colaborar más con el resto del grupo. Es hora de realizar un chequeo médico, nunca está de más.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Estás en plena ebullición intelectual en tu trabajo, se acerca una temporada de éxitos. No descuides la salud, deberías hacerte algún chequeo rutinario. En lo económico, tendrás mucha suerte, no la dejes pasar. En tu trabajo, has demostrado lo que vale, exige lo que mereces. Introduce más agua en tu dieta.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

A veces te sientes solo, pero es únicamente una impresión tuya, tienes mucha gente a tu alrededor que te quiere y aprecia. Vivirás grandes momentos rodeado de los tuyos y alguien te dará una muy buena noticia. Es tiempo de descansar y desconectar si empiezas las vacaciones. Cuida tu dentadura o podrías tener complicaciones en el futuro.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu carácter apasionado siempre te convierte en el centro de las reuniones familiares, pero debes tener cuidado con hablar más de la cuenta o te arrepentirás. Pasarás buenos momentos con tu mascota. No te olvides de cuidar tu piel y protegerte del sol en los días más despejados. Recibirás una oferta laboral que deberás pensar con detenimiento.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Estás más arisco de lo normal, deberías ser más afectuoso con los tuyos. Siempre estarán ahí cuando lo necesites. Cuidado con los imprevistos, reserva algo de dinero y no derroches tanto. En los asuntos laborales deberás tener más paciencia. La tensión de los últimos días podría afectar a tu cuerpo si no descansas lo necesario.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Estás en un momento muy bueno y afortunado para las relaciones sentimentales. Pronto tendrás una entrevista que quizá no salga tan bien como esperabas, así que ten paciencia. Atiende mucho tu vida sexual porque podrías contraer infecciones por esas vías. Tu intuición te ayudará a encontrar soluciones alternativas a ciertas situaciones algo complicadas en tu economía.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Alguien con quien no hablas desde hace mucho se pondrá en contacto contigo, mira bien sus intenciones. Dentro del plano de la salud, tendrás notorias mejorías en la mayoría de los aspectos, sobre todo en el plano emocional y mental. La tendencia a abarcar más de lo que puedes te está causando tensiones y hasta pérdidas económicas. Ten cuidado y maneja con más cautela tu dinero.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Temas

salud

Cáncer

libra