¿A qué hora debemos tomar la última taza de café del día? Giancarlo Polacchini / Fotolia Los expertos comparten las pautas a seguir para dormir bien por las noches LAS PROVINCIAS Martes, 29 enero 2019, 13:30

Su sabor y aroma acompañan la mañana de millones de personas alrededor del mundo, pero tomar café, para muchos, va más allá del desayuno. Hay quienes no se conforman con beber una sola taza al día y su consumo se prolonga conforme avanza la jornada.

Durante años, se han extendido muchos mitos sobre esta bebida, principalmente en relación a la cafeína y a la energía que aporta al cuerpo, pero nuevas evidencias científicas demuestran lo contrario.

Y es que, la Fundación Española del Corazón recoge en su web un estudio elaborado por el National Institute of Health (NIH) de Estados Unidos -que ha sido publicado en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine- en el que se asegura que el consumo de café no sólo no resulta perjudicial para la salud de nuestro corazón sino que puede protegernos de enfermedades cardiovasculares, respiratorias e infecciosas. De hecho, el análisis observó que el café tenía propiedades protectoras en la mayor parte de enfermedades menos en los tumores, revelando que las personas que bebían alrededor de cuatro tazas de café al día reducían en un 14% su riesgo de muerte.

«La cafeína aumenta ligeramente la frecuencia cardiaca y, en ocasiones, puede elevar la presión arterial de modo poco significativo. Pero aún así, no existe motivo alguno para que un hipertenso bien controlado no pueda tomar café. Cualquier sujeto que sea hipertenso o padezca alguna enfermedad cardiaca puede tomar, en principio, 3 o 4 tazas de café al día, puesto que no se ha podido evidenciar nunca su carácter nocivo en relación a la patología cardiovascular», asegura el doctor Enrique Galve, presidente de la sección de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

La razón del beneficio cardiovascular de esta bebida podría deberse «a los antioxidantes que no sólo encontramos en el café sino que también están presentes en muchos otros alimentos, como las verduras o productos frescos como la fruta y también el chocolate», apunta Galve.

Pero el estudio realizado por el National Institute of Health (NIH) de Estados Unidos no es el único que ha derribado la creencia acerca de que el consumo del café es perjudicial para la salud. Según ha explicado Guadalupe Blay, coordinadora del Grupo de Nutrición y Metabolismo de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) a La Vanguardia, «es bueno tomar entre dos y tres tazas de café al día, es decir, entre 200 y 300 miligramos, no más».

Además, Blay añade que lo recomendable es, debido a que la vida media de la cafeína en nuestro organismo es de casi 6 horas, «beber café a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía; y de las 14 de la tarde a las 17. Hay que evitar el café después de las 5 de la tarde si se quiere ir a la cama a las 11 de la noche. Si se consume después de ese periodo, el café puede disminuir al menos una hora de sueño a quien lo consume».