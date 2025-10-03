Hogares que construyen futuro

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:30 Compartir

La colaboración entre YMCA y la Fundación 'la Caixa' se ha consolidado como un pilar fundamental para ofrecer oportunidades a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Gracias a esta alianza, que se mantiene desde hace más de una década, cientos de chicos y chicas han encontrado apoyo en un momento decisivo de sus vidas.

Esto es gracias a que YMCA, una asociación con más de 180 años de historia en el ámbito internacional y más de cuatro décadas de trabajo en España, cuenta con una misión clara: acompañar a niños, jóvenes y familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social, económica o educativa, ayudándoles a desplegar todo su potencial y a mirar el futuro con esperanza. «Queremos que ninguno de estos jóvenes se sienta solo en ese momento crucial de su vida», destacan los responsables de la organización.

Entre sus principales áreas de acción se encuentra el apoyo a jóvenes extutelados, migrantes o en riesgo de exclusión. YMCA trata de allanar ese camino, gracias al impulso de la Fundación 'la Caixa', a través de las Convocatorias de Proyectos Sociales con el programa 'Hogares de emancipación para jóvenes extutelados', y a través de herramientas prácticas, formación y, sobre todo, un espacio seguro donde puedan adquirir competencias personales, educativas y laborales. El impacto es evidente: jóvenes que retoman sus estudios, que logran acceder al mercado de trabajo con tasas de inserción superiores al 70% y que descubren nuevas oportunidades para levantar un proyecto de vida autónomo.

En este proceso, el voluntariado desempeña un papel esencial. «Decenas de personas aportan de forma altruista su tiempo y conocimientos en clases de apoyo escolar, talleres formativos, actividades culturales y de ocio, o simplemente acompañando en la vida cotidiana. Ese compromiso no solo amplía el alcance del proyecto, sino que también convierte a la comunidad en una auténtica red de apoyo que refuerza la confianza y el sentido de pertenencia», subrayan desde YMCA.

Gracias a este apoyo de la Fundación 'la Caixa', solo en el último año más de 200 jóvenes se beneficiaron de itinerarios de orientación, formación y acompañamiento que han mejorado sus oportunidades educativas, sociales y laborales. Los resultados son claros: competencias reforzadas para la vida diaria, empleos conseguidos y un horizonte más estable para jóvenes que parten de situaciones marcadas por la fragilidad.

Mirando al futuro, YMCA se propone reforzar sus líneas de trabajo en favor de la empleabilidad juvenil, la formación en competencias digitales y transversales, así como la consolidación de alternativas habitacionales temporales que permitan a los jóvenes sin apoyo familiar avanzar en su proceso de emancipación.

