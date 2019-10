La Guardia Civil revela todas las claves para que no te estafen al comprar online Pexels Esto es lo que debes saber antes de realizar una compra por internet para evitar riesgos LAS PROVINCIAS Valencia Martes, 15 octubre 2019, 21:49

La comodidad de internet hace que cualquier tarea nos resulte mucho menos tediosa. Por ejemplo, dar con un producto que necesitamos o queremos y añadirlo a nuestro carrito con un simple click es mucho más sencillo que dar vueltas por el supermercado empujando uno. Por eso hasta un 70% de usuarios optan ya por realizar sus compras online, según los datos de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) que ha compartido la Guardia Civil en sus redes sociales.

Sin embargo, toda adquisición a través de la red implica un riesgo importante si no se toman las medidas adecuadas. Por ello, es importante tener claro que en el momento en el que publicamos cualquier tipo de información personal en una web podemos ser víctimas de un fraude, a no ser que tomemos estas precauciones para no caer en una estafa online que ha recomendado el organismo de seguridad en Twitter:

#SabíasQue casi el 70% de los consumidores prefieren realizar sus compras online? ¿Conoces los riesgos que existen ?

* Sitios web falsos

* Perfiles falsos de vendedor

* Métodos de pago poco fiables#Nopiques

- Hacer las compras en webs de confianza en las que aparezca el nombre, domicilio y CIF de la empresa, y prestar atención a cualquier anomalía, ya que a veces los ciberdelincuentes crean plataformas que simulan las de otra compañía para confundir al cliente y registrar su transacción.

- No introducir los datos de nuestras tarjetas ni otro tipo de información personal sin asegurarnos que sea un lugar seguro: hay que comprobar siempre en la barra de dirección que el enlace empiece con con 'https' y que aparezca el icono del candado.

- La plataforma debe contar con distintos métodos de pago, para que podamos utilizar el que mejor se adapte a nuestras necesidades y nos resulte más seguro.

- No te fies de las 'ofertas' que llegan por correo electrónico, ya que pueden ser enlaces engañosos o contener mensajes infectados que roben nuestros datos.