Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este viernes a 11 grados en plena canícula
Restos de perros muertos. G. C.

La Guardia Civil encuentra 32 perros muertos en una finca de Badajoz

Los canes muertos fueron localizados en una finca de Azuaga y ahora se investiga al propietario por un presunto delito de abandono animal

R. H.

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:35

La Guardia Civil ha hallado 32 perros muertos por inanición en una finca de la localidad pacense de la Azuaga. El propietario del terreno ha sido investigado como autor de un presunto delito de abandono animal.

Los animales estaban abandonados desde el pasado mes de junio, algunos de ellos sueltos, otros atados con cadenas o en el interior de 'boxes'. Indica la Benemérita que todos se encontraban «en condiciones deplorables de salubridad, sin agua y comida, que llegaron a causarles la muerte por inanición«. Incluso, algunos de ellos habrían intentado alimentarse con los cadáveres en descomposición de los animales ya fallecidos.

La actuación tuvo lugar la semana pasada cuando una patrulla del Seprona encontró indicios de que en la nave pudiera haber perros en mal estado y desatendidos por su propietario, por lo que se practicaron gestiones para localizar al responsable y titular del inmueble.

Una vez llevada a cabo la inspección en presencia de su dueño, un vecino del mismo municipio de la Campiña Sur, los agentes hallaron un total de 32 cadáveres de perros diseminados por las instalaciones. según publica 'Hoy'.

Presentaban una extrema delgadez y signos de abandono y estaban en diferentes estados de descomposición. Una vez recogidas las pruebas incriminatorias, se investiga el propietario por un delito de abandono animal por la omisión de los cuidados elementales con resultado de muerte de todos estos perros.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Llerena y Fiscalía de Medio Ambiente de Badajoz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  2. 2 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  3. 3 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  4. 4

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  5. 5 Encuentran muerto al hombre que desapareció de una residencia en Guadassuar
  6. 6 Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  7. 7

    La ex de un presunto pedófilo: «He vivido durante años con un monstruo y yo era su tapadera»
  8. 8 La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este jueves a 9 grados en pleno agosto
  9. 9

    Filip Ugrinic será el quinto refuerzo del Valencia
  10. 10 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Guardia Civil encuentra 32 perros muertos en una finca de Badajoz

La Guardia Civil encuentra 32 perros muertos en una finca de Badajoz