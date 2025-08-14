Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Otro incendio en Bicorp obliga a desviar medios aéreos que trabajan en Teresa de Cofrentes
Militares se incorporan a las tareas de extinción del incendio forestal declarado en Teresa de Cofrentes EP

El Gobierno moviliza «todos» los recursos para atajar los incendios que devastan España

Las comunidades autónomas también tratan de contribuir con medios aéreos y terrestres

J. Arias

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:23

La oleada de incendios que desborda España desde hace días ha provocado que el Gobierno movilice «todos» los recursos a su alcance para solventar la ... grave situación actual. El ministerio de Defensa informa que la UME se encuentra al 100% trabajando en las labores de extinción. En total, más de 1.000 militares desplegados; hasta 3.500 en rotación operativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Teresa de Cofrentes obliga a desalojar dos pedanías y activar a la UME
  2. 2 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  3. 3 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  4. 4 Mercadona abre este festivo del viernes 15 de agosto sus supermercados con horario especial de verano
  5. 5 Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana
  6. 6 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  7. 7 Alpuente, Millares, Enguera... el fuego amenaza los montes de la Comunitat
  8. 8 Problema serio para la Real Sociedad con Guedes antes de su regreso a Mestalla
  9. 9 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares
  10. 10 El incendio de Teresa de Cofrentes ya está perimetrado y sin llama y afecta a 500 hectáreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno moviliza «todos» los recursos para atajar los incendios que devastan España

El Gobierno moviliza «todos» los recursos para atajar los incendios que devastan España