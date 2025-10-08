Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gisele Pelicot a su llegada al tribunal. AFP

Gisele Pelicot vuelve a enfrentarse con uno de sus violadores: «Asume la responsabilidad de tus actos»

La víctima de las violaciones perpetradas por medio centenar de hombres a lo largo de una década participa en el juicio del único condenado que ha recurrido la sentencia

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:12

Comenta

Solo uno de los 51 hombres acusados de haber violado a Gisele Pelicot recurrió la sentencia de nueve años de cárcel con la que se ... le condenaba por ello. Este miércoles, Husametin Dogan, de 44 años, ha vuelto a ser juzgado en el Tribunal de Apelaciones de Nimes, y allí Pelicot ha subido al estrado para enfrentarse a él una vez más. «Te consideras víctima. ¿Víctima de qué? La única víctima en esta sala soy yo. No eres víctima del señor Pelicot. Asume la responsabilidad de tus actos y deja de escudarte en tu cobardía», le ha espetado la mujer que fue utilizada como objeto sexual por su marido, Dominique Pelicot, y por los hombres a los que él les permitía violarla mientras yacía drogada. «¿En qué momento te di mi consentimiento? Nunca. Siento vergüenza por ti», ha sentenciado, mientras él miraba al suelo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  4. 4

    Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»
  5. 5 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  6. 6 Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora
  7. 7 El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026
  8. 8 Nace la hija de Joana Sanz y Alves seis meses después de que el jugador fuera absuelto de violación
  9. 9 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  10. 10

    Asegura que otro hombre lo viola y retiene nueve horas en Paterna tras obligarle a consumir droga Alfa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Gisele Pelicot vuelve a enfrentarse con uno de sus violadores: «Asume la responsabilidad de tus actos»

Gisele Pelicot vuelve a enfrentarse con uno de sus violadores: «Asume la responsabilidad de tus actos»