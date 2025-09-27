Nace una fundación para defender la Historia de España impulsada por diplomáticos y por un triple ganador de los premios Goya «Trabajamos mano a mano con historiadores, académicos y escritores para realizar jornadas, encuentros y proyectos audiovisuales que inspiran, educan y crean conciencia social», explica su presidenta, Beatriz Paredes Camuñas

Nacho Ortega Valencia Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:28 Comenta Compartir

Aunque fue constituida en marzo de 2024, no ha sido hasta este 25 de septiembre cuando el BOE ha dado publicidad a la inscribir en el Registro de Fundaciones de una nueva fundación, impulsada por diplomáticos, directivos y ejecutivos de empresas e incluso un ganador de premios Goya, todos ellos amantes de la Historia.

Se llama 'Unidos por la Historia' y cuenta como patronos a Beatriz Paredes Camuñas (presidenta), José Luis López-Linares del Campo (Vicepresidente), Inés Carvajal Argüelles, Ramón Gil-Casares Satrústegui, Beltrán Paredes Camuñas y Jesús Arrese Romero Rato (vocales). Además, Jon Sebastián Garay actúa como Secretario no patrono y David Martín Godoy como Vicesecretario no patrono.

Beatriz Paredes Camuñas es licenciada en Derecho, y ha realizado un Executive MBA en el Instituto de Empresa. «Durante años dediqué mi carrera profesional al mundo financiero, ocupando posiciones directivas en entidades como Banco Urquijo, BBVA, Altura Markets y Kepler Cheuvreux, especializándome en trading institucional, derivados estructurados y ETFs», explica.

«Desde Unidos por la Historia trabajamos mano a mano con historiadores, académicos y escritores para realizar jornadas, encuentros y proyectos audiovisuales que inspiran, educan y crean conciencia social. Creo firmemente que conocer nuestra historia, desde un enfoque plural y honesto, es fundamental para fomentar el respeto, la cooperación y la identidad colectiva», sostiene la presidenta de la Fundación.

Su vicepresidente es José Luis López-Linares del Campo, director de fotografía, director y productor de cine documental. Ha trabajado con directores reconocidos como Víctor Erice, Carlos Saura, José Luis Cuerda o Fernando Trueba y ha estado en equipos que han ganado hasta tres premios Goya en diferentes facetas. Es autor de los documentales Asaltar los cielos (1997), con el que ganó el Premio Ondas y Premio de la Academia de Televisión, y Un instante en la vida ajena (2004), con el ganó un Goya. En los últimos años ha producido también documentales de gran audiencia, entre ellos 'España, la primera globalización'.

Inés Carvajal Argüelles (habitualmente conocida como Inés Argüelles) es una alta funcionaria española, diplomática de carrera, que ha ocupado cargos en gestión cultural: fue gerente del Teatro Real, directora general de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura, vocal asesora, etc. Tiene experiencia en gestión pública relacionada con cultura y diplomacia.

Ramón Gil-Casares Satrústegui es también un alto diplomático que ha sido embajador de España en Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Estados Unidos o Egipto y que ha estado destinado en Guinea Ecuatorial, Uruguay o Filipinas. También ha asumido cargos relevantes en la Administración central como subdirector general o director de departamentos del Ministerio de Exteriores o Gabinete de la Presidencia del Gobierno y fue Secretario de Estado de Asuntos Exteriores en 2002.

Ideario y fines

«Los miembros de Unidos por la Historia compartimos la pasión por la historia hispánica y el deseo de preservarla y compartirla con todos los integrantes de nuestra cultura», afirman, al tiempo que buscan «hacer accesible el conocimiento histórico a un público amplio y variado, promoviendo la educación y la cultura a todos los sectores de la sociedad».

«Nuestro interés principal es la Historia, por lo que la preservación y difusión de nuestro patrimonio histórico y cultural común es un vector fundamental de nuestra asociación», sostienen en su ideario.

Establecida con sede social en Madrid, entre sus fines están:

a) La promoción e impulso del conocimiento de la historia de España, de su patrimonio material e inmaterial, así como el impulso en la ciudadanía de valores solidarios, responsables, inclusivos, de tolerancia, entendimiento y diálogo social.

b) La promoción e impulso de la cultura española en sus diferentes formas y manifestaciones, incluyendo el arte, la música, la arquitectura, las artes decorativas, la antropología cultural, el cine, la historia y la literatura.

c) El desarrollo de la investigación científica y tecnológica relacionada con la historia y la cultura.

Desde enero de 2024 ha programado diferentes actos, conferencias, jornadas o visitas guiadas.