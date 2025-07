La función que pocos conocen del agujero extra del candado

Clara Alfonso Lunes, 21 de julio 2025, 23:40 Comenta Compartir

Algunos objetos de uso cotidiano esconden detalles que pasan desapercibidos durante años, hasta que alguien repara en ellos y se pregunta: ¿para qué sirve esto? Ya ocurrió con el pequeño orificio en los bolígrafos o con los agujeros extra en los cordones de ciertas zapatillas deportivas. Esta vez, el foco está en los candados, esos pequeños guardianes metálicos que protegen desde taquillas hasta verjas, y que a menudo incluyen un misterioso agujero en su base. Aunque muchos lo han visto, pocos saben realmente cuál es su finalidad.

Lejos de ser un simple detalle estético o un defecto de fabricación, ese diminuto orificio de los candados tiene una utilidad concreta y muy práctica. Su presencia está relacionada tanto con el mantenimiento del mecanismo interno como con las condiciones en las que se suelen utilizar, por ejemplo a la intemperie.

Y es que, cuando un candado se instala en exteriores —en una reja, un trastero o una puerta metálica— queda expuesto a la lluvia, la humedad y el polvo. Estas condiciones pueden deteriorar con el tiempo el mecanismo interno si no se toman ciertas precauciones. Ahí entra en juego el agujero adicional. Su función principal es permitir que el agua que entra por la parte superior del candado tenga por dónde salir, evitando que se acumule en el interior y genere óxido o bloqueos en el sistema de cierre.

Pero eso no es todo. Según fabricantes y técnicos especializados, ese pequeño orificio también facilita la lubricación del mecanismo. A través de él se pueden aplicar aceites o productos anticorrosivos que prolongan la vida útil del candado, sin necesidad de desmontarlo o manipularlo en exceso.

Eso sí, no conviene generalizar. Existen modelos de candado que no incluyen este orificio. Suele tratarse de aquellos diseñados para interiores o de versiones fabricadas con materiales inoxidables, más resistentes por naturaleza a la humedad y la corrosión. En estos casos, el sistema de drenaje no es necesario, lo que permite prescindir de este elemento.

