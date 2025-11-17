Las firmas que ya han empezado con los descuentos del Black Friday 2025 Varias tiendas se adelantan a esta fecha como estrategia para empezar a vender antes de sus competidores

Noviembre es sinónimo de Black Friday, una fecha marcada en rojo en el calendario para los que quieran obtener a precio de ganga aquello que llevan ansiando tanto tiempo. El evento, que un año más marcará el pistoletazo de salida de la campaña de Navidad, supone, además, una oportunidad inigualable para preparar los regalos típicos de esta fecha y ahorrar una cantidad significativa de dinero.

Este año, el Black Friday se celebrará en España el viernes 28 de noviembre aunque varias tiendas se adelantan a esta fecha como estrategia para empezar a vender antes de sus competidores.

Por ejemplo, Amazon arranca su campaña del Black Friday el 20 de noviembre y la extiende hasta el 1 de diciembre, con descuentos de hasta el 55% en tecnología, hogar y moda. Mientras que las firmas de Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Lefties) comenzará con las ofertas online el 27 de noviembre (21:00 en web, antes en app) y mantiene descuentos en tiendas físicas el viernes 28.

Mango sigue la misma estrategia que Inditex, con adelanto el 27 de noviembre en app y web, y ofertas en tienda física el viernes 28. Por su parte, El Corte Inglés cuenta con algunas promociones desde principios de noviembre, pero guardará las grandes rebajas para los días comprendidos entre el 27 el 30 de noviembre, con descuentos del 25% al 40% en electrónica, hogar y moda.