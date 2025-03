Un fallo de Hacienda regala una paga extra de 4.000 euros a los trabajadores que hayan cotizado entre 1967 y 1978

Clara Alfonso Sábado, 29 de marzo 2025, 01:26 Comenta Compartir

Un fallo en los cálculos de Hacienda ha provocado que miles de trabajadores en España puedan recibir una paga extra de hasta 4.000 euros. Este error afecta, concretamente, a los jubilados que cotizaron entre 1967 y 1978, debido a un problema en la actualización de sus bases de cotización.

El problema radica en que durante esos años, las bases de cotización de la Seguridad Social no fueron correctamente ajustadas al Índice de Precios al Consumo (IPC). Como consecuencia, las pensiones de estos trabajadores se calcularon con importes inferiores a los que les correspondían. Además, una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha determinado que los jubilados de la banca que realizaron aportaciones a mutualidades entre 1967 y 1978 solo deben tributar en el IRPF por el 75% de su pensión y no por el 100%, evitando así una doble imposición. Esto implica que aquellos que tributaron por el total en los últimos cuatro ejercicios fiscales (2018-2021) tienen derecho a reclamar a la Agencia Tributaria la devolución del 25% por el que no debieron tributar. Las devoluciones oscilan entre los 3.000 y 4.000 euros por reclamante.

Tal y como han informado desde 'El Correo de Andalucía', para canalizar estas devoluciones, Hacienda habilitó en marzo de 2023 un formulario en su sede electrónica, con el objetivo de gestionar las reclamaciones de manera rápida y eficiente. Sin embargo, recientemente ha suspendido este mecanismo y las devoluciones pendientes –cerca del 20% del total– han quedado sin efecto. A partir de ahora, los afectados deberán solicitar cada año la devolución correspondiente a un ejercicio fiscal, prolongando el proceso hasta 2028.

Este cambio se debe a la inclusión de una nueva normativa en la Ley del Impuesto Complementario para las Multinacionales, publicada el 20 de diciembre de 2023. La modificación implica que los mutualistas tendrán que solicitar la rectificación de sus autoliquidaciones de IRPF de los últimos cuatro ejercicios no prescritos para reducir su base imponible y recuperar el importe que les corresponde.

Ante este escenario, los afectados pueden acudir a asesores fiscales o consultar directamente con la Seguridad Social para conocer los pasos a seguir. Hacienda ha anunciado que en los próximos días publicará una guía detallada con las instrucciones para presentar las reclamaciones de manera adecuada.